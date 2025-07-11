直擊／江蕙美爆了！迷你裙熱舞「白皙美腿見光」萬人看呆

▲江蕙華麗回歸。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／高雄報導

相隔10年、3585天，江蕙今晚（11日）回歸舞台，在高雄巨蛋舉辦首場「2025江蕙演唱會」，演唱會以「無，有」為靈感，二姐江蕙在交錯的雙光環中緩緩亮相，她頂著俐落短髮、身穿銀河般閃耀的白色細緻亮片流蘇華服登場，引爆全場等待多年的期待情緒，掀起熱烈的掌聲，這次演唱會舞台、編制斥資破6億元打造，規模更甚10年前，打破了多項紀錄，就是希望給苦等已久的歌迷最棒的饗宴。

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▲江蕙斥資6億打造演唱會。（圖／寬宏藝術提供）



江蕙為感謝、滿足等待多年的歌迷，將原先編排的25首歌曲演出內容，大量刪減Talking長度，一共帶來逾40首歌曲，唱完〈月娘啊聽我講〉後，江蕙在舞台直接換裝，只見她身穿短裙和膝上靴，大展曼妙身材，造型令人眼睛為之一亮，她害羞直呼：「這個年紀穿這樣，有點害羞，但我覺得自己永遠30歲，年齡不重要，改變自己的心情才最重要。」

她接著攜手24位舞者演繹輕快歌曲〈幸福的小站〉、〈你著忍耐〉，搭配流光溢彩的燈光、視訊動畫，以及高13米的360度旋轉台，為舞台增添豐富、華麗效果。為了這次回歸，江蕙斥資6億打造演出，全場換穿8套華服，共設計45組升降舞台、2621片LED、1238顆燈光、寬度達64米的舞台大屏幕，更採用最新型號的音響系統，光一顆喇叭就要價3千多萬，一口氣用了16顆，以及1組高達13米的360度旋轉台。

主辦單位寬宏藝術表示，此次舞台搭設共花了11天，是舉辦演出至今，碰過最長的搭設天數，此外，由於機關、升降數量相當多，共安排4天進行彩排，每一個環節皆不敢掉以輕心，編制部分，邀請國樂、管樂、弦樂等跨領域樂手團隊，為歌曲打造磅礴且細膩的情感，而舞蹈方面，則邀來4位編舞老師、24位舞者，加上武術、布袋戲團隊，前置共排練40天，全破她當年演唱會的紀錄，只為呈現最完美的舞台給大家。