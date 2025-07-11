GD臨時取消泰國場「真正原因曝光」　公司承諾會盡速再安排

記者張筱涵／綜合報導

韓流巨星G-Dragon（GD）原定8月2日於泰國曼谷舉辦的戶外演唱會，10日無預警宣布取消，引起大批粉絲關注與不滿。起初僅以「不可抗力因素」為由表示延期，最新聲明則揭露真正原因，證實因當地連日酷暑、熱浪來襲，為顧及觀眾與工作人員安全，才忍痛做出取消決定。

▲GD泰國場取消。（圖／翻攝自GD Instagram）



所屬公司Galaxy Corporation於7月11日公開聲明：「受異常高溫影響，泰國出現大量熱射病患者，鑑於演出場地為戶外國家體育場，我們決定將粉絲安全列為最優先考量，因此曼谷場演出確定取消。」主辦單位也向期待已久的粉絲致歉，強調所有決策皆是基於健康與安全出發，盼能獲得理解與支持。

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本場演出雖屬取消性質，官方仍承諾將另行安排替代場次與新場地，「我們將避開酷暑與雨季後儘速公佈新安排，努力為粉絲打造值得回憶的演出體驗。」

值得一提的是，GD自今年3月起展開世界巡演《WE ARE M.V.P.》，今天將於台北小巨蛋一連舉辦三場演出，為睽違8年的個唱回歸造勢，10日現身仁川機場準備赴台時，狀態良好且心情輕鬆，而他悄悄換上的銀白新髮型也讓粉絲驚喜不已。