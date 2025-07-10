廣告小妹產後舊傷復發！　「抱不動4月大兒」崩潰：不想錯過他童年

記者蔡宜芳／綜合報導

上海人網紅「廣告小妹」在2015年嫁給台灣老公，夫妻倆定居在美國。她於今年2月開心宣布生下兒子，不過，10日卻坦言在產後的生活並不輕鬆，兒時的舊傷復發情況嚴重，讓她連孩子都抱不了太久。

▲廣告小妹在今年2月生下兒子。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹））

廣告小妹提到，在她5歲那年，某次深夜跟著父親從醫院回家途中，她在腳踏車後座睡著，導致左腳意外捲入輪中，大量出血縫了多針，至今腿上仍留有明顯疤痕。多年來她幾乎忘了有這件事，直到懷孕後才再度被喚起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣告小妹透露，在懷孕後期，她發現左小腿異常紅腫，起初以為只是一般孕婦水腫，直到婦產科醫生安排超音波檢查，才驚覺腳踝已有血塊，懷疑可能是血栓，於是隔天立即被安排催生。

後來因為家裡發生一些事情，廣告小妹並沒有好好坐月子，她當時發現腳部的水腫持續，還以為是沒坐月子造成的，「追蹤血塊時，醫院告知是兒時舊傷未完全痊癒加上心臟疾病，血液無法正常回流，積成了血塊。」她坦言自己難以完全理解醫師說明，「怎麼就有了血塊呢？多問了好幾遍，還是沒有很懂。能不能有人解釋一下？」

▲廣告小妹透露在懷孕時，留有舊傷的小腿便出現異常。（圖／翻攝自Facebook／凡槿（廣告小妹））

廣告小妹表示，後來自己因為血塊帶來的慢性疼痛，常常在夜晚痛醒、吃止痛藥，「四個多月的寶寶，已經八公斤了。我逐漸失去平衡力，抱著他感覺危險。」因此不得不請來保姆幫忙。她難掩遺憾表示：「如果我有選擇，我不想假手他人。保姆再好，也無法彌補我失去的親密感。不是小聰需要我，是我需要他。很遺憾站在大樹下抱著他看小鳥的人不是我，陪他在爬墊上練習翻身的人也不是我。孩子的童年只有一次，真的好不想錯過啊。」

廣告小妹強調，分享這些並非為了嚇退想成為媽媽的女性，而是呼籲大家「一定要心甘情願地去冒這個險，才不會悔恨。」她語重心長地說，生育應只為自己，不是為男人、社會或婆家，「不曾後悔試管這些年，再追加上百個吞止痛藥的夜晚。再給我選一次，我仍然願意經歷這一切，只為與他相遇。」