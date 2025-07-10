周杰倫同框基努李維！　大讚「他真的很隨性」粉絲嗨炸

▲周杰倫（右）和基努李維同框。（圖／翻攝周杰倫IG）

圖文／鏡週刊

天王周杰倫近日帶著妻子昆凌、孩子們去英國旅遊，看溫布頓網球錦標賽等。他昨（9日）在IG分享一張與好萊塢男神「基哥」基努李維（Keanu Reeves）的合照，用6個字形容對方，讓粉絲又驚又喜。

周杰倫昨在IG限動分享與基努李維的合照，寫道：「他真的很隨興」還附上一個「比讚」的表情符號。

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照片中，可見基努李維黑色丹寧夾克和長褲，留著中長頭髮和鬍鬚，氣質隨和，散發出樸實自然、不修邊幅的魅力。而周杰倫則穿黑色帽T、塗鴉印花黑色運動褲，在旁邊比「YA」手勢，氣氛輕鬆。

▲周杰倫和基努李維合照，大讚對方很隨興。（圖／翻攝周杰倫IG）

這張照片傳到Threads和周杰倫的粉絲臉書社團，引發討論，網友們紛紛驚呼「太猛了」「這什麼夢幻組合」「基哥鬍子剃掉的話 感覺還是很年輕欸 好扯」「兩個超級帥哥」「基哥是真的帥，但周董是真的周董嗎？」

還有人拿基哥演出的《捍衛任務》劇情開玩笑說：「當然隨性 殺人也是用鉛筆」「還好他沒帶狗出門」「帥炸 切記沒事不要碰他的狗」「加入殺手宇宙嗎？」



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