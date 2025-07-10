騎士好眼熟「竟是金鐘男配」！T字路口左轉前…2舉動被讚爆：禮儀滿分

▲讀者捕獲馬力歐騎車載著老婆出門，他平常也會分享騎車載女兒的幸福日常。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

日前有時報周刊CTWANT讀者在北市文山區巧遇藝人馬力歐，當時讀者開車，在一處T字岔路口，迎面而來的機車騎士，看起來十分眼熟，原來是藝人馬力歐，他身穿咖啡色T恤、頭戴安全帽，後座載著老婆劉恩忻，畫面流露出平凡夫妻的溫馨日常。

據讀者分享，馬力歐在T字路口準備左轉時，不僅微微點頭向來車方向示意，更抬手比劃表示感謝禮讓，展現滿分的駕駛禮儀及安全意識，載著老婆出門，騎車方式特別穩重，這點值得誇獎。

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▲馬力歐在T字岔路左轉，點頭並用手勢向對向來車示意，駕駛禮儀滿分。（圖／讀者提供）



馬力歐節省出名，曾自曝過去金錢觀念不佳，刷卡消費累計百萬債務，改變習慣後，開始記帳與理財，逐步還清債務。生活中，即使是小額消費，他也同樣重視，錄影時沒吃的便當，他會帶回家做炒飯，用過的廚房紙巾會洗乾淨再利用，衛生紙能用半張就不用一張。

原本抱持「寧願租房一輩子」的想法，馬力歐成家後，又成了二寶爸，為了安頓妻小，毅然買下自己的家，儘管如此，日常生活中他依然維持樸實作風，習慣以摩托車代步，甚至搭乘公車去錄影，節約已成為他生活的一部分。

▲馬力歐通告、工作滿滿，依舊習慣節約生活，還搭公車去林口錄影。（圖／翻攝馬力歐臉書）



他也強調，可以自己吃苦，但不會讓老婆、兩個小孩苦到，「我對天發誓我把好的都留給老婆跟孩子，尤其老婆生第2胎的畫面又更可怕，我要買名牌包給她，她說『我不要名牌包，我只要我們一家人好好在一起』。」他也感嘆，能娶到這樣的老婆，是自己的福氣。

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