「國民姐夫」AKIRA率公司2男團唱小巨蛋！　連瀧澤秀明旗下男團也來了

記者蔡琛儀／台北報導

年度音樂潮流盛事「Trendy Taipei BOOM 台北小巨蛋」將於9月5日至9月7日盛大舉行，其中9月7日的「Trendy Taipei J-POP NIGHT」陣容正式公開，由「國民姐夫」EXILE AKIRA將率領公司旗下兩大新生代男團BALLISTIK BOYZ與PSYCHIC FEVER聯手登場。

▲AKIRA將率領LDH旗下兩男團BALLISTIK BOYZ與PSYCHIC FEVER聯手登上小巨蛋。（圖／寬宏提供）

此外還有BEYOOOOONDS超越少女組、@onefive等兩組女團，加上創作歌手川西奈月，以及首度來台就直攻台北小巨蛋、瀧澤秀明創立TOBE旗下男團IMP.，七組卡司火力全開。門票將於7月17日（四）中午12點開賣，購票請洽寬宏售票系統。

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由瀧澤秀明創立的TOBE事務所打造的IMP.，七位高顏值成員具備頂尖唱跳實力，首度來台就攻上小巨蛋；LDH娛樂集團旗下三大人氣代表：EXILE成員AKIRA、BALLISTIK BOYZ與PSYCHIC FEVER也將同台演出。AKIRA此次將以SOLO身份首度站上台北小巨蛋舞台，展現獨特個人魅力；BALLISTIK BOYZ與PSYCHIC FEVER則以高強度唱跳表演見長，結合嘻哈、街舞與R&B等元素，勢必嗨翻全場。

來自早安家族的BEYOOOOONDS超越少女組將以全方位的舞台演出征服全場，@onefive則由櫻花學院畢業生成員組成，舞台風格個性十足；創作才女Kawanishi Natsuki川西奈月將以療癒透明系嗓音，為演出增添溫柔色彩，演出門票將於17日中午12點全面開賣，詳洽寬宏。