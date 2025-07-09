周曉涵結束10年內衣代言　認「昔接邀約超震驚」掙扎心聲曝

記者王靖淳／綜合報導

女星周曉涵代言內衣品牌持續十年，從30歲一直擔任代言人到40歲，平時會在社群記錄生活的她，今（9）日發文宣布與內衣品牌結束代言合作，並在文中回顧這些年來的心情變化。

▲周曉涵寫下代言內衣的心得。（圖／翻攝自Facebook／周曉涵）

回顧擔任內衣代言人的這段過程，周曉涵透露十年前首次聽到經紀人問她「妳願意代言內衣嗎？」時，內心其實相當震驚與掙扎，但最終她鼓起勇氣答應，「我！願！意！」她表示，內衣從不只是貼身衣物，更和女性的日常、自信與成長息息相關，「內衣，從來都不是一件小事——它緊貼著每個女人的日常、自信與成長。」

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▲周曉涵代言內衣十年的時間。（圖／翻攝自Facebook／周曉涵）

周曉涵在文中感謝品牌一路相伴，從「這十年來不只是給了我無數美麗的蕾絲與剪裁，更陪伴我走過人生的各個轉折點。從女孩到女人，從探索自己到真正接納自己，每一件內衣，都像是一份溫柔的肯定。」如今十年的代言關係告一段落，她也分享，這十年間自己不只是穿上內衣，更穿出了自我認同與蛻變，「內在美這件事，早已深深刻在我心裡。」

▲周曉涵與內衣代言合作告一段落。（圖／翻攝自Facebook／周曉涵）

最後，周曉涵不忘向陪伴她走過這段旅程的同事與造型團隊表達感謝，「我們一起走過了無數個春夏秋冬，一起經歷了各種不同的場景，這十年對我來說不只是代言，更是一場美麗的成長記錄。」