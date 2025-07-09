八三夭為催票豁出去了！　他從台北騎腳踏車到高雄…崩潰：歹路不可行

記者蔡琛儀／台北報導

搖滾天團八三夭今年的生日趴「沒有翅膀的人」世界巡迴演唱會將在8月30日於高雄起跑，售票前夕，官方突襲宣布「特別企劃」，由團員抽籤決定不同交通工具，從台北出發前往高雄，7月10日晚間在漢神巨蛋戶外舉辦售票前直播。

▲▼八三夭出奇招宣傳高雄演唱會。（圖／不搖就滾提供）

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沒想到他們行前遭遇颱風丹娜絲攪局，八三夭仍風雨無阻出發，堅信「沒有翅膀，也能到達」。五位團員分別搭乘不同交通方式啟程，結果阿璞、小橘抽中開車組、阿電與劉逼搭船，霸天則騎單車，象徵每個人都能用自己的方式勇敢前進。

抽中騎單車的霸天，8日率先從八里出發，抵達白沙屯後喊累直呼：「第一天真的太累了，歹路不可行！」阿電與劉逼擔心風雨，但最終順利搭船；至於開露營車南下的阿璞與小橘，則笑說：「為可以租跑車，結果是開露營車，很像以前大家開一台熱血巴士到處演出的感覺。」

▲▼八三夭有人騎腳踏車、有人搭船出發。（圖／不搖就滾提供）

這次直播企劃也歡迎歌迷沿途「餵食或打氣」。他們用腳步與汗水走出沒有翅膀的飛行之路，邀大家見證最真實的八三夭。售票前直播將於7月10日晚間8點正式登場。