《Kpop獵魔女團》爆紅風靡全球　導演親揭下一步計畫

▲《Kpop獵魔女團》描述女團Huntrx/x平日是超人氣的巨星，但其實她們默默守護人類，以歌聲對抗惡魔。（Netflix提供）



圖文／鏡週刊

Netflix動畫《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）在6月底上架後，火速風靡全球，不僅在世界各地93個國家衝上了電影收看榜、更在33個國家拿下冠軍，原聲帶也在告示牌拿下第8名，是今年進榜名次最高的電影原聲帶專輯。面對爆紅的成績，粉絲更關心會不會拍續集，但是導演已經有了下一步計畫。

首先是原聲帶當中的歌曲〈Golden〉，也是片中女團Huntrx/x在結束巡迴演唱後發表的第一首歌曲，已經決定從原聲帶當中以主打歌發行，並且也考慮替這首歌報名角逐年底各大電影獎項。

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對於電影的爆紅成績，導演之一的韓裔美籍Maggie Kang表示，她已經埋頭苦幹了7年，未曾想過會有今天，「感覺自己在挖洞似的，數年以來，一次又一次看著同樣的東西，同樣的片段。」不過片中女團Huntrx/x除了設定能歌善舞，在舞台以外有很多真實又好笑的片段，不是永遠都美美的，她說：「我曾在另外一部動畫工作的經驗，在5、6個主角當中，有一個女性角色，還是雙胞胎。」

▲儘管所有的Kpop明星永遠都是美美的，但《Kpop獵魔女團》卻畫出她們舞台以外的真實面貌，不介意醜的一面。（Netflix提供）

這個女性角色找來十分厲害的女性喜劇演員配音，當製作團隊在檢查所有片段時，開始思考，為什麼動畫裡她不好笑？結果得到的結論是，「讓她爸爸來搞笑好了。」Maggie Kang提到，當時自己想到的解決方案是，整部片最好笑的是這位女性角色的雙胞胎哥哥，為什麼不乾脆交換呢？為什麼不讓她成為整部片最好笑的角色呢？可是全場一片靜默，因為大家都很害怕把女性描寫成好笑、搞笑的人，也不能讓她們看起來又醜又沒有吸引力。

但是《Kpop獵魔女團》打破這個公式，Maggie Kang告訴她的團隊，可以把女團Huntrx/成員畫出明顯的鼻孔，「觀眾可以看到眼睛下方的雀斑、眼袋，以及沒有畫好的眉毛，我們把女團最脆弱的時刻也畫出來，用那個當作人物外型設定。」

▲通常動畫當中女性角色往往都不會是最搞笑的那個，《Kpop獵魔女團》也挑戰了這個公式，把主角也畫成私下也有三八的一面。（Netflix提供）

至於粉絲一直敲碗的續集，她表示如果真的有機會的話，希望可以能探索另外兩位成員米拉和佐依的成長故事，「我們的確替人物背景設定了很多潛在的故事，很顯然地，有很多問題都沒有解答，也有很多劇情還沒充分探索，但我們必須割捨的理由因為片長僅有85分鐘。這部片是關於魯米的，我們也想過把米拉和佐依的故事放進來，但覺得不適合這部片的劇情。」

對照《Kpop獵魔女團》的成功，她希望可以給其他動畫同業一些啟示，特別是當皮克斯陷入創作泥沼之際，鼓舞他們突破窠臼，創作出觀眾真心想看的題材，「我希望可以點燃那些決策者內心的火花，因為那樣的話就真的很特別、也很美，雖然這樣做有點可怕就是了。」

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