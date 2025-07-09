李芷霖衰捲「私密照外洩」風波　拍片自清強調：全是假的

▲被指偷吃人夫的李芷霖特別拍影片自清，除了承認私密照是她本人外，也強調有關小三這個故事完全是假的。（圖／翻攝自李芷霖IG）

圖文／CTWANT

啦啦隊女神霖霖李芷霖，可說是人紅是非多，她去年5月被爆出與男籃球星林庭謙交往過一段時間，而男方也被曝光劈腿，讓李芷霖花了半年時間才走出陰霾。但之後李芷霖卻被網友爆料，指她因此前男友林庭謙索討6千萬「青春補償費」。消息曝光後，李芷霖立刻在社群發聲回擊「我會去報警」。

當時李芷霖被指利用私密照勒索林庭謙及其女友，並索討6千萬元作為「青春補償費」，結果男方父親得知後就堅定拒絕，卻也因此癌症病情加重而離世。同時爆料網友還附上一張對話截圖，內容疑似為李芷霖與林庭謙的私訊對話，畫面中也提及了6千萬的高額數字，引發熱議。

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▲李芷霖坦誠和林庭謙在2019年到2024年交往。（圖／翻攝自林庭謙IG）

今年5月又出現女網友透過論壇《Dcard》爆料，與她結婚13年的老公疑似出軌偷吃李芷霖，並曬出匯款紀錄、對話截圖、私密照等證據。該女網友表示上個月趁著老公睡覺時察看手機發現，老公竟和一位姓李的啦啦隊女孩，保持著戀愛關係到現在，後續更發現多筆轉帳紀錄、曖昧對話，甚至還有恩愛私密照。隨後老公也承認偷吃，並坦承是在4年前的夜店認識李女。

▲網友發現調亮後有明顯修改痕跡(左圖)；螢幕錄影小白點竟能跟著跑（右圖）。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友指稱，李女一得知她老公已婚，並展開情緒勒索，「他當下怕了，就取了五萬塊現金給她，結果這段『關係』就這樣展開。每個月幫她繳房租、買禮物、去我們戀愛期間常去的地方約會，後來還發展成所謂的戀人關係」。

▲李芷霖前球員男友林庭謙也發聲明自清。（圖／翻攝自林庭謙IG）

對此，霖霖所屬的經紀公司「莉奈文創」則回應：「這些與之前都是一樣的P圖造假，正在準備資料，然後與律師討論聲明內容以及準備報警的事情。」李芷霖本人特別拍影片自清，除了承認私密照是她本人外，也強調有關小三這個故事完全是假的，2019年到2024年期間只有與林庭謙一個人交往過，完全沒有介入任何人的感情或婚姻；而網路上截圖的支付寶轉帳紀錄都是假的。事後也有眼尖網友，發現該原PO疑似偽造對話內容、合成圖片，所有相關貼文都已經從社群上移除。

對於李芷霖和造型師Andy Chen是否正在交往？本刊詢問味全龍與李芷霖經紀人，至截稿前未獲任何回應。

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