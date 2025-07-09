《超人》首波評價解禁！大衛科倫斯韋「為超人而生」　最帥反派與他超有火花

記者蕭采薇／台北報導

由名導詹姆斯岡恩打造的全新DC電影《超人》，首波評價解禁，全球媒體好評如潮！美媒盛讚這部電影是「DC宇宙嶄新篇章的勝利起點」、「從頭到尾都超級好看」。

▲「超狗」氪普托以片中的精彩表現，博得媒體熱烈讚賞。（圖／華納兄弟提供）



影評人針對新超人大衛科倫斯韋的演出給予極高評價，形容他「為了飾演超人與克拉克肯特而生」，被粉絲稱為「最帥反派」的尼可拉斯霍特也大受好評，他與超人間的對手戲被讚賞為「超有火花」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媒體更盛讚導演詹姆斯岡恩「完美融合幽默與史詩感」，將電影譽為「近年來最動人心弦的超級英雄鉅作」，而超人的萌寵「超狗」氪普托也以片中的精彩表現，博得媒體熱烈讚賞「氪普托是全世界最棒的狗！」《超人》以正面評價席捲全球，讓DC粉絲期待度瞬間破表。

▲影評人針對新超人大衛科倫斯韋的演出給予極高評價。（圖／華納兄弟提供）

台北首映會邀請告五人站台，搶先看過電影的他們，特別向粉絲透露片中最吸睛的新角色，莫過於首次登場的「超狗」氪普托。告五人開心地與粉絲分享寵物為生活帶來的正面能量，主唱犬青笑說：「一看到寵物就很療癒！」雲安也補充：「特別是他們會過來窩在你旁邊睡覺。」哲謙則分享他與家裡養的雞互動過程：「我會把雞抱在手上，跟他好好說話、溝通一下，他就會乖乖讓我拍照。」

▲告五人站台《超人》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

告五人在首映會上被問到若有超能力會想做什麼，三人一致認同最需要瞬間移動的能力，這樣能省去很多交通時間，超級方便。雲安也表示他希望能擁有讓菜變好吃的能力，還開玩笑說：「就算荷包蛋煎焦也能有烤雞的美味風味！」哲謙分享：「希望我們有可以讓別人快樂，讓大家能夠平靜、平安健康的能力。」

身兼編導的詹姆斯岡恩以招牌的幽默風格打造全新《超人》，為經典超級英雄注入新活力，也為DC宇宙揭開了嶄新的一頁。大衛科倫斯韋透露：「《超人》是全新故事的起點，也是全新宇宙的開端。」此次被影迷譽為「最帥反派」的尼可拉斯霍特更透露：「這部劇本非常獨特，非常觸動人心。」