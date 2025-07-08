陳文茜患肺囊腫！打類固醇全身水腫「像河馬」…醫師一見她驚訝了

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患第四期黑色素癌後持續接受免疫治療，不料於今年4月28日緊急住院，當時醫師診斷有「阻塞性細支氣管炎伴有組織化肺炎」（BOOP，簡稱肺囊腫），是肺部因免疫系統攻擊所導致的發炎反應。她形容這段治療如「一列彼此謀殺的東方特快車」，並寫道：「為了殺死癌細胞，也同時殺向我別的器官，腦部、胰臟、膀胱、胃、心臟⋯⋯還有肺。」

▲陳文茜4月緊急住院，發現罹患肺囊腫（BOOP）。（圖／翻攝自臉書）

為了壓制BOOP，陳文茜每日施打高達60ML的類固醇，為期1至3個月。這段治療過程讓她身體水腫嚴重，並說「打到六月底，我的身體幾乎已經無法負荷」。她自嘲：「我已經變成木柵動物園跑出來的河馬。」甚至形容：「全身到處都是水，一度腿如象腿，腳像熊掌，當然不能紅燒。」雖然呼吸困難已控制住，但副作用劇烈，以幽默口吻寫道：「每次換不同醫師會診時，我可以從那些原本識得我臉孔的人，看到他們驚訝的表情。他們還沒開口，我自己先喊著：河馬來報到。」

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▲陳文茜日打高劑量類固醇治療，曬照自嘲水腫像河馬。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜面對體型巨變，索性將「類固醇」改稱為「大而美」，反問：「為什麼世界上只有川普可以擁有不照鏡子稱讚自己的權利？」她將自己比擬為德國東德時代的薰香木偶與俄羅斯娃娃：「他們圓臉，沒人嘲笑他們，哇，可愛極了。」但當她望向鏡中的自己，卻感嘆：「每看一次，教養少一吋，XXX。這是一件非常可笑的事。」

儘管副作用讓人苦不堪言，陳文茜也坦承：「那個被我查禁的『類固醇』大而美，是我的救命恩人。」治療到7月4日（美國國慶日）結束最後一劑，她留下歷史性照片並自我嘲諷：「不知感恩，只會抱怨，它救了你的命，你卻因虛榮，每日咒罵他。」最後她以詩句作結：「此身天地一虛舟，何處江山不自由」，表示現已戴著四頂假髮錄影，繼續她的生命旅程：「謝謝各位對河馬的包容。何時可以恢復原狀？他們說大概一年。真是XXX。」貼文還公開打最後一劑的照片，形容「歷史時刻」。

▲陳文茜打完最後一劑，拍下照片「歷史時刻」。（圖／翻攝自臉書）