孩子想追星就帶去！鄧超說到做到　一家4口「飛韓朝聖BLACKPINK」

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》7月5日以首爾站開跑，現場可見有許多藝人好友都現身支持。大陸藝人鄧超、孫儷也帶著13歲兒子「等等」和11歲女兒「小花」一同前往，引起粉絲高度關注。

▲▼鄧超和孫儷帶著一對兒女到韓國看BLACKPINK演唱會。（圖／翻攝自微博、FACEBOOK／BLACKPINK）



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鄧超一家四口穿著休閒服裝，低調融入觀眾之中，還被現場觀眾拍下多張合照。根據網友所述，他們都很專注在看台上表演，尤其在Rosé的SOLO舞台和新歌〈JUMP〉的時候，現場更是沸騰震撼，離場的時候碰上粉絲也是親切簽名，低調又大方。

同場觀看演出的韓國大咖也不容小覷，包括防彈少年團成員J-Hope、TWICE成員娜璉、志效，SEVENTEEN成員淨漢、The8，以及Red Velvet成員Irene、瑟琪等眾多頂級偶像，被粉絲笑稱是「K-pop年末頒獎典禮等級的觀眾席」。

另外，不少網友推測，鄧超孫儷此行主要是為了支持小花追星，因小花正值喜愛K-pop的年紀。孫儷曾多次在公開場合表達尊重孩子興趣的理念，包括支持小花學拉丁舞、以及等等喜歡粉紅色的選擇；鄧超也曾在綜藝《五哈》中坦言：「如果孩子想追星，就會帶他們去現場支持。」這次行動被看作是兌現承諾，獲得網友大讚「神隊友式父母」。