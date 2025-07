台八女星裙子太短！一蹲下「超羞畫面急打碼」　中空被拍：我長大惹

記者潘慧中/綜合報導

黃圓元除了出演過許多集的《戲說台灣》,近年還在《炮仔聲》、《愛的榮耀》和《願望》等八點檔軋一角,令人印象深刻。私下不時分享生活的她,4日突然上傳一組裙子短到露出屁股蛋的辣照,雖然有打馬賽克,仍吸引破千人按讚!

▲▼黃圓元屁股附近害羞打馬賽克。(圖/翻攝自Instagram/ambermoon52)



[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中,可以看到黃圓元上半身穿著白色緊身T恤,短版中空剪裁簡潔利落,剛好露出腰部曲線。下半身搭配一件深藍色牛仔迷你裙,裙襬設計微微澎起,帶出活潑可愛的氛圍,同時展現修長雙腿。

▲▼黃圓元辣露鉛筆腿。(圖/翻攝自Instagram/ambermoon52)



黃圓元腳踩粉紅色帆布鞋,搭配白色中筒襪,整體風格甜美又青春感十足,還吸引圈內友人王樂妍留言直誇「這裙子很可以」,讓她聽了很開心,「當辣妹!」

▲▼黃圓元穿中空短版上衣。(圖/翻攝自Instagram/ambermoon52)



有趣的是,黃圓元還說,媽媽曾叫她不要穿這件裙子出門,「但我說 我長大惹!I am not your baby! 哈哈哈哈哈哈哈,我開玩笑的~。」