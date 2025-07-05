台八女星裙子太短！一蹲下「超羞畫面急打碼」　中空被拍：我長大惹

記者潘慧中／綜合報導

黃圓元除了出演過許多集的《戲說台灣》，近年還在《炮仔聲》、《愛的榮耀》和《願望》等八點檔軋一角，令人印象深刻。私下不時分享生活的她，4日突然上傳一組裙子短到露出屁股蛋的辣照，雖然有打馬賽克，仍吸引破千人按讚！

▲▼黃圓元屁股附近害羞打馬賽克。（圖／翻攝自Instagram／ambermoon52）



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照片中，可以看到黃圓元上半身穿著白色緊身T恤，短版中空剪裁簡潔利落，剛好露出腰部曲線。下半身搭配一件深藍色牛仔迷你裙，裙襬設計微微澎起，帶出活潑可愛的氛圍，同時展現修長雙腿。

▲▼黃圓元辣露鉛筆腿。（圖／翻攝自Instagram／ambermoon52）



黃圓元腳踩粉紅色帆布鞋，搭配白色中筒襪，整體風格甜美又青春感十足，還吸引圈內友人王樂妍留言直誇「這裙子很可以」，讓她聽了很開心，「當辣妹！」

▲▼黃圓元穿中空短版上衣。（圖／翻攝自Instagram／ambermoon52）



有趣的是，黃圓元還說，媽媽曾叫她不要穿這件裙子出門，「但我說 我長大惹！I am not your baby! 哈哈哈哈哈哈哈，我開玩笑的～。」