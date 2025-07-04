末日預言倒數！張榕容避難包藏黃金　曝王淨約「林口睡公園」避難：地比較平

記者蕭采薇／台北報導

第27屆台北電影節4日晚間舉辦入圍酒會，不過隔天就是傳說中末日預言的7月5日，影后入圍者張榕容、夏于喬、高伊玲和江齊談到此事，張榕容透露，除了民生用品外，她還在避難包裡放了美金和黃金，讓眾人大讚準備周到！她更爆料，王淨做得更極致，還邀請大家「今晚一起去林口睡公園！」

▲張榕容因裙擺過長，數度腳步踉蹌，甚至直接坐倒在地上，陳柏霖及姚以緹紛紛上前攙扶。（圖／記者李毓康攝）

張榕容透露，三年前她就開始準備避難包，從衛生紙、罐頭、罐裝水和乾糧應有盡有，甚至還放了黃金和美金，讓夏于喬大喊：「妳好聰明喔！」不過張榕容爆料，王淨還連睡袋都買了，「她在《鬼才之道》群組約我們一起去林口睡公園，因為林口地勢比較平，比較安全。」

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▲陳柏霖和姚以緹攙扶張榕容下台。（圖／記者李毓康攝）

夏于喬和高伊玲都準備了「救難犬聽得到」的口哨，以備不時之需。江齊則說：「我的比較簡單，就是手電筒跟口罩。」不過夏于喬說：「但聽說是凌晨4點18分，怎麼辦，我老公那時候不在家（林書宇在外地工作），如果真的發生，感覺有點寂寞。」張榕容則大方說：「妳來我家，我老公今天也不在！」

▲最佳女主角入圍者（左起）張榕容、夏于喬、江齊、高伊玲。（圖／記者李毓康攝）

「最佳新演員」組的黃珮琪、劉修甫、梁湘華、林政勳，同樣被問到末日話題，劉修甫認真的說：「其實我本來7月5日有劃假，想說要出國避難。」但知道入圍後，還是覺得要出席北影盛事，他開玩笑說：「還是我就穿避難裝和頭盔來？」

▲最佳新演員入圍者（左起）黃珮琪、劉修甫、梁湘華、林政勳。（圖／記者李毓康攝）

最佳女配角入圍者張詩盈、姚以緹一同受訪，姚以緹憑藉《鬼才之道》入圍，片中她是鬼界天后，現場被虧「明天是不是要收一堆徒弟？」她幽默回應：「不要在陽間說這種話！」不過另一名入圍者張詩盈則分享一路支持她的母親，卻因為生病，已經無法與她共享喜悅，說到激動處更哽咽落淚，讓現場也跟著瀰漫不捨氣氛，2025台北電影節頒獎典禮將於7月5日舉辦。

▲最佳女配角入圍者（左起）張詩盈、姚以緹。（圖／記者李毓康攝）