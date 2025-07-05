準影帝變粉絲！藍葦華、泰版梁朝偉告白陳柏霖　從學生時代就看《藍色大門》

記者蕭采薇／台北報導

2025第27屆台北電影節4日晚間舉辦入圍酒會，「準影帝」包括陳柏霖、萬洛隆甘迦、藍葦華、潘綱大、黃冠智一同現身。沒想到藍葦華和萬洛都表示自己是陳柏霖的粉絲，藍葦華說：「我看《我可能不會愛你》的時候超愛他。」萬洛則說：「我學生時就看過陳柏霖的電影了，非常喜歡他。」

▲北影準影帝（左起）陳柏霖、萬洛隆甘迦、潘綱大、黃冠智、藍葦華。（圖／記者李毓康攝）

萬洛隆甘迦將以《白衣蒼狗》角逐台北電影獎，也是首個入圍該獎項的泰籍演員。他表示很高興可以入圍，也透露學生時代就看過陳柏霖的《藍色大門》，也誇獎：「從以前到現在一樣帥！」讓陳柏霖頓時害羞。兩人還有個淵源，是陳柏霖曾合作過的泰國導演，私下也是萬洛的摯友。陳柏霖對萬洛笑說：「請幫我轉達，我很想他。」

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▲陳柏霖。（圖／記者李毓康攝）

▲萬洛隆甘迦。（圖／記者李毓康攝）

黃冠智跟潘綱大兩人當年一起拍攝茄子蛋《浪子回頭》MV出道，2021年又同時入選北影非常新人，相隔玉年又再一起入圍最佳男主角，潘綱大說：「我和冠智有革命情感，從我開始演戲到現在，能一起入圍真的很夢幻。」黃冠智更說自己第一次拿獎，就是由藍葦華頒獎給他，這次能一起入圍，真的非常開心。

▲黃冠智。（圖／記者李毓康攝）

▲潘綱大。（圖／記者李毓康攝）

台北電影獎入圍酒會熱鬧歡騰，32組入圍劇組齊聚歡慶。會外賽「台灣電影行銷獎」由《乒乓男孩》拿下「最佳電影行銷」，預告剪接師程紀皓以《角頭-大橋頭》獲「最佳預告片」、「最佳海報」則頒給《夏日的檸檬草》的莊秀媛。

▲藍葦華。（圖／記者李毓康攝）

除此之外，台北電影節今年與LINE TODAY舉辦的「2025台北電影獎最佳人氣演員賞」結果也於同日揭曉，由《有病才會喜歡你》江齊獲最高票，展現超高人氣！2025台北電影節頒獎典禮將於7月5日舉辦，由華視主頻12台全程LIVE轉播。