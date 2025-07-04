穿比基尼就送吃的！孫生女友「路邊當眾脫衣」拚了 上圍太兇包不住

記者潘慧中／綜合報導

孫生前陣子深陷性騷擾風波，女友多芬的一舉一動也連帶受到關注。繼日前無罩拍攝內衣的業配影片，她最近再次為了工作脫了，「單穿比基尼上餐廳」，火辣程度讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

▲多芬還沒進餐廳就脫掉上衣。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



畫面中，可以看到多芬還沒走進餐廳就著急地脫上衣，她才轉頭跟朋友解釋，如果穿比基尼進店的話，老闆會直接送東西吃，「老闆好會做生意～。」

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▲多芬透露她將泳褲穿在裡面，只是還沒脫。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）



只見多芬放下一頭過胸長直髮，單穿一件印有特殊圖騰的泳衣，完全包不住豐滿上圍，南半球甚至從泳衣下方溢出來，白皙纖細腰身全露，搭配部分透視的黑長褲，展現若隱若現的美感。

▲▼孫生和多芬仍穩定交往中。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）



事實上，孫生5月曾坦言多芬有提分手，至於導火線，他當時透露「因為我以前對她太壞了，但我覺得愛情是兩個人的事，可是她想看到我的誠意」，不只社群退追其他女生，家中還貼著寫給女友的便利貼，積極挽回對方，小倆口這才和好如初。