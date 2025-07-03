金武俊被爆遭永野芽郁劈腿　「消失40天首發文」引粉憂：還好嗎？

記者蔡宜芳／綜合報導

日本女星永野芽郁4月遭爆與已婚男星田中圭疑似不倫戀，又劈腿韓星金武俊，雖然3人都否認緋聞，仍掀起不小的風波。而金武俊在沉默約40天後，2日突然更新了X（前身為Twitter），引粉絲紛紛留言關心。

▲永野芽郁4月被爆和金武俊熱戀中，卻同時與田中圭交往。（圖／翻攝自Instagram／mei_nagano0924official、junmu_）

金武俊在4月被日媒《週刊文春》拍到去永野芽郁的香閨，整整待了8個小時，且連續兩天在女方家相聚，疑似熱戀中。然而，永野同時被爆和田中圭搞婚外情，疑似劈腿，掀起外界熱烈議論。

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雖然金武俊當時澄清和永野芽郁只是朋友，但他在和女方合作的日劇《新聞主播》中，戲份卻大幅減少，他也於5月底之後再未更新過社群動態，直至2日於X發文說：「一定要幸福，一定要健康，大家都是！」

▲金武俊發文。（圖／翻攝自X／junmu_0524）

對此，有粉絲留言表示希望金武俊也過得很好，但也有人覺得他的發文內容怪異，問說「是發生什麼事了嗎」、「你可以依賴任何人，一定要幸福和健康」、「你還好嗎？很多粉絲都支持著你」。