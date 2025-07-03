不斷更新／韓星活動7月售票看這裡！ 《苦盡柑來》李濬榮來台見粉絲
記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動7月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
【2025 LEE JUN YOUNG FANMEETING
▲李濬榮。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2025年7月5日（六）13:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2025年7月27日（日）19:00
演出地點：CLAPPER STUDIO（台北市中正區市民大道三段2號5樓）
票價：NT$4,880／愛心席 NT$2,440
主辦單位：SHOW Office Entertainment Co., Ltd.
【2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] in Taipei】加場
▲PLAVE。（圖／翻攝自Facebook／Applewood Taiwan）
售票日期：2025年7月5日（六）12:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年8月24日（六）17:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館-林口體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：1F VIP座位區 NT$6,000／2F座位區 NT$4,800／3F座位區 NT$3,500／2F身障席 NT$2,400
主辦單位：Applewood Taiwan
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