李妍瑾臉書遭詐騙犯盜用　連英文版也出現　「你要盜也盜個形象好的」

記者葉文正／台北報導

李妍瑾近年忙碌於直播事業，去年甚至宣布結束短命婚，與前夫分道揚鑣，不過今天她表示，臉書不僅遭人盜用，對方還來談條件，之後還出現一個盜用她肖像的英文版臉書，讓她忍不住嘆息：「你要盜也到一個形象好一點的，盜我帳號，粉絲們記得有藍勾勾的才是我。」

▲李妍瑾臉書被盜相當無奈。（圖／翻攝臉書）

李妍瑾也難過表示：「被盜當下，已經跟臉書官方反應了，現在就等他們處理，我本來也想報警，但律師說，警察也只會叫你去跟臉書檢舉，所以就沒報警了。」

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▲李妍瑾臉書遭盜，她呼籲有藍勾勾的才是她。（圖／翻攝臉書）

李妍瑾說，「現在自己臉書已換了照片，呼籲詐騙者請你做做好事，讓大眾可以認清楚，不要因此被詐騙，我還有一位粉絲跟她私訊，到現在被凍帳號，目前還沒有財務損失，第一時間我就趕緊跟粉絲們說。因為我們有在做生意，必需要防範，也希望消費者能辨識清楚。」

▲對方還私訊她，讓她傻眼。（圖／翻攝臉書）

李妍瑾不爽地說：「已經一堆人檢舉，但對方依舊很猖狂，還訊息我，臉書流程是三天，報警的話也是，所以我覺得臉書的機制真的要實名認證比較好，我本來想要盜應該要盜形象很好的啊，像是志玲姐姐，還是形象更好的，想不到我也躺槍。」

▲有藍勾勾的才是她。（圖／翻攝臉書）