《逆愛》爆紅28萬超話被消失！陸網震驚「我家呢」搜關鍵字得改名

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《逆愛》改編自耽美作家柴雞蛋的小說《逆襲》，作家親自擔任製作人、編劇，並且以「環大陸」方式播出，自6月16日開播至今，在當地引發追劇轟動。然而當地對BL題材仍有限制，粉絲為劇集建立超話（討論區），剛突破28萬粉絲關注，昨日網友發現超話已經不存在，疑似遭封。

▲BL陸劇《逆愛》爆紅，劇集改編自大陸耽美作家柴雞蛋小說。（圖／翻攝自微博）

「環大陸播出」意思是指除了大陸以外的地方播出的影劇作品，近年多部陸劇涉及耽改、耽美（台灣稱BL）題材的劇集，在大陸以外國家地區的串流平台播出，劇集一旦得以公開，大陸觀眾追劇機會再加一。而《逆愛》播出後迴響熱烈，吸引大批劇粉截圖、剪輯影片分享，發表劇集相關演員的貼文，觸及率、觀看數更是驚人。

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▲《逆愛》大陸28萬粉絲超話討論區突然被消失。（圖／翻攝自微博）

然而網友發現，大陸社群平台、影音平台討論劇集不直接提及劇名，而是改稱「順恨」，即使搜尋劇集關鍵字，也不會出現相關影片及貼文。更有網友發現，原本劇集超話火速吸粉突破28萬，結果一夕消失，眾人震驚留言「我家呢」、「被抬了」、「無了」。

▲陸網驚呼超話消失，為低調討論劇名改稱「順恨」。（圖／翻攝自微博）