5月新劇才剛播！《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲　經紀人心碎證實

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星李嶼邇（이서이）在6月20日驟然離世，享年43歲，消息到1日才曝光，震驚了許多粉絲與演藝圈友人，經紀人透過社群首次對外公布死訊，內文寫下：「燦爛、美麗、可愛又善良的姐姐，已於2025年6月20日成為天上的星星，在此留下這份消息。」並懇請大家為故人祈禱，希望她能前往一個「美好又溫柔的地方」。

▲李嶼邇驟然離世，享年43歲。（圖／翻攝自李嶼邇Instagram）

李嶼邇2013年透過《龜巖許浚》正式出道展開演藝生涯，隔年憑藉《清潭洞醜聞》嶄露頭角。之後陸續參演《尚衣院》、《The King》、《我仍然愛你》、《愛殺特攻隊》等多部電影，靠著獨特的風格受到觀眾矚目。特別是在《愛殺特攻隊》中，她飾演孔明角色「範宇」的姐姐，留下深刻印象。除了電視、電影外，李嶼邇也活躍於舞台劇。

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▲李嶼邇有參演5月播出的《離婚保險》。（圖／翻攝自李嶼邇Instagram）

直到今年5月播出、由李棟旭、李光洙等主演的《離婚保險》，李嶼邇仍參與其中，因此驟然辭世更令人感到錯愕與遺憾。網友紛紛留言「是不是因為生病？」、「才剛演完戲，真的無法相信」、「她一直給人很開朗的印象，太可惜了」。