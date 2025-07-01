阿本出櫃「半夜寫信放門下」　曝父母真實反應：當時我們都不懂

記者蔡宜芳／綜合報導

男星阿本作為出櫃藝人，近日受邀為台灣同志諮詢熱線協會拍攝募款海報。他1日也在社群上分享自己的出櫃歷程，坦言第一次和父母透露性取向，是在學生時期，但中間過了十幾年，才面對面提及。

▲阿本在學生時期便向父母出櫃。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本透露，當時他在半夜鼓起勇氣，寫了一封信，並悄悄塞到爸媽的房門下，「後來過了十幾年，很少碰觸這個話題。」直到某次吃飯時他再度提及，讓父母心中最後的期待幻滅。儘管彼此都不懂怎麼處理，但他坦言：「我們都努力在學習，如此不同的世代，怎麼樣愛彼此，而不因為太愛太擔心，讓說出來的話傷害到對方。」

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阿本說，這些年他與家人之間的關係小心翼翼，但經歷時間的洗鍊，慢慢出現了轉變。有次他回台中與家人共度週末，早上下樓時，竟看見爸爸與自己的男友在聊音樂，「某天在台中港附近走走，我媽拍拍我的背，問我過得快不快樂，她說希望我開心，有人可以彼此照顧就好。」

▲阿本坦言父母花了很多時間去接受事實。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本感性表示：「愛，有時很淡卻很暖，有時太強烈充滿刺，當時我們都不懂，後來也選擇原諒彼此，放過自己。」若干年後回首生命歷程時，會慶幸自己曾深深擁抱了所愛的人。