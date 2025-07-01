直擊好萊塢！31位台灣影視菁英闖進華納片廠　奧斯卡大師親授特效秘辛

記者蕭采薇／台北報導

金馬執委會繼去年成功舉辦海外工作坊後，今年再度率領31位台灣美術與製片菁英前往好萊塢，展開為期十天的「金馬X洛杉磯 電影美術海外工作坊」。本次活動邀請到多位奧斯卡得主，以及曾參與《全面啟動》、《沙丘》、《少年PI的奇幻漂流》、《捍衛戰士：獨行俠》等好萊塢巨片的首席美術指導、道具師、陳設師等幕後大師親身授課，分享寶貴經驗。

▲學員們聆聽《歡迎來到布達佩斯大飯店》首席道具師羅賓米勒分享「好的道具必須幫助演員成功塑造角色」。（圖／金馬執委會提供）

工作坊不僅安排課程，更帶領學員實地參訪「華納兄弟片廠」、「Spectral Motion生物特效工作室」、「Scanline LED虛擬攝影棚」等頂尖影視製作基地，深入了解好萊塢電影工業的精密分工與運作模式。

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參與學員對於能一窺好萊塢電影工業的幕後奧秘感到獲益匪淺。金馬獎藝術指導王誌成笑稱在奧斯卡典禮舉辦飯店上課，功力瞬間大增。黃美清則表示希望將國外工業化的經驗帶回台灣，讓相關技術不再只是空想。蔡珮玲更從大師們身上感受到對電影的熱愛與源源不絕的創作熱情。

▲藝術指導K.K.巴瑞特，暢談如何為《雲端情人》、《愛情，不用翻譯》構築出獨特的世界觀。（圖／金馬執委會提供）



本次工作坊邀請到多位重量級講師，包括曾與名導史派克瓊斯、蘇菲亞柯波拉合作的藝術指導K.K.巴瑞特，分享如何為《雲端情人》、《愛情，不用翻譯》等片打造獨特世界觀的秘訣，在有限資源下以「減法設計」幫助導演實現願景。

▲造訪「Spectral Motion生物特效工作室」翻模雕塑、服裝造型和機械設計的工作現場。（圖／金馬執委會提供）

創造《浩劫重生》排球威爾森的首席道具師羅賓米勒，則以《少年PI的奇幻漂流》救生筏、《歡迎來到布達佩斯大飯店》甜點等道具為例，說明好道具如何塑造角色。奧斯卡得主珍帕斯卡爾則解構《捍衛戰士：獨行俠》如何運用「隱形設計」營造氛圍。

▲參訪全球頂尖影視製作基地之一的「華納兄弟片廠」，全程由道具部總監羅伯格林菲爾德帶領大家導覽。（圖／金馬執委會提供）

此外，學員也參觀了「History For Hire道具庫」，該道具庫專營歷史道具租借，更具備橫跨年代的美術資料室和道具修復室，非常值得台灣學習參考。

▲珍帕斯卡爾當天特別帶了自己的奧斯卡獎座 ，給予參訪學員鼓勵。（圖／金馬執委會提供）

金馬執委會於6月29日舉辦分享會，吸引近三百位專業影人參與，導演瞿友寧、錢翔、程偉豪與製片曾瀚賢、湯昇榮等人都到場交流，顯見業界對此行的重視。本次活動由「匯聚臺流文化黑潮-電影國際躍升計畫」支持，並由文化部影視及流行音樂產業局與金馬執委會共同合作。