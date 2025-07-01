劉書宏交往3年恢單！認「分手茵聲半年後」有新戀情　前女友身份曝

記者黃庠棻／台北報導

台劇《拜六禮拜》劇情圍繞彰化二林小鎮三個姊妹淘的故事，由鍾欣凌、孫淑媚、丁寧主演。其中，丁寧與劉書宏在戲中被湊成一對，今（1）日該劇舉辦媒體聯訪，暢談拍戲的趣事，卻沒想到劉書宏自爆在4、5月分手，令全場震驚。

▲丁寧、劉書宏出席《拜六禮拜》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

37歲的劉書宏過去跟曾和YouTuber團體「這群人」成員茵聲交往多年，後來和平分手，讓喜歡兩人互動的粉絲相當難過，不過情斷之後雙方還是朋友，後來他常在綜藝節目上參與相親環節，也不避諱公開談論前女友，讓外界都誤以為他是單身的狀態。

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▲茵聲、劉書宏過去曾交往3年。（圖／翻攝自YouTube／Alina鄭茵聲）

沒想到，劉書宏今（1）日出席《拜六禮拜》媒體聯訪，意外透露自己目前已單身兩三個月，被追問之下才透露其實在與茵聲分手的半年後，就走入一段新的戀情，女方算是圈外人，兩人交往三年多，不過對於分手原因他則一笑置之。

▲劉書宏自爆恢單2個月。（圖／記者黃克翔攝）

此外，劉書宏坦言自己在分手後，有跟丁寧分享自己的感情狀況，坦言並非因為「婚姻共識」問題而分開，目前與前女友還是朋友關係，而一旁的丁寧則強調「有，他那個時候很難過，現在還能當朋友真的很厲害」，也替他緩頰「有時候感情的問題真的很複雜」，而他則大方承認自己「有戀愛腦」，在交往期間凡事都會以女方為主。

▲劉書宏自爆恢單2個月。（圖／記者黃克翔攝）