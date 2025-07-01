琳誼Ring開唱「金曲歌王來了」！　壓力爆棚崩潰大哭

▲ 琳誼Ring舉辦新專輯演唱會。（圖／相映音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

琳誼Ring推出新創作專輯《名偵探琳誼 My Ring World》，日前舉辦演唱會，邀來金曲歌王蕭煌奇擔任嘉賓，更獻上獨特的香菜蛋糕作為祝福，滿場小琳鐺們一同為琳誼慶生現場相當熱鬧，她坦言：「其實心情又緊張又期待，這張專輯的主題是「名偵探琳誼 My Ring World 」，很開心可以在生日的時候，跟大家一起度過、一起創造屬於我們的故事。」

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▲▼ 琳誼Ring邀請蕭煌奇擔任嘉賓。（圖／相映音樂提供）



兩人對話超逗趣，蕭煌奇對著〈帶你去逛街〉的製作人五月天阿信喊話，「我們下一次去大巨蛋唱給他聽，我們兩個去大巨蛋當他的特別來賓。」琳誼聽聞後直呼：「我不敢！」蕭煌奇拿出勇奪世壯運金牌的霸氣口吻：「你不敢是不是！你不敢我摔他！」琳誼被嚇到不知所措：「你先摔我好了。」蕭拒絕：「我不行，你是女生，你摔了會粉身碎骨！」無厘頭對話讓全場笑翻。阿信則在社群回覆：「蕭老師柔道冠軍耶，怕…」



談及生日願望，琳誼許下：「長越大，好像生日願望越來越簡單了。我只希望大家都能平安健康，我自己也要健康，這樣才能去享受和實踐所有想做的事。犒賞自己的話，應該就是再努力寫歌，希望下一張專輯不要拖太久，就是我的獎勵了。」團員小魏魏嘉瑩與小V郁采真也特別到場友情力挺。

演唱會尾聲，琳誼再也壓抑不住壓力情緒，當場在台上潰堤哭成淚人兒，她事後吐露心聲：「其實我知道長大以後走彎一點的路、藏一點自己，可能比較容易被喜歡，但我選了一條比較直接的路，可能我比較固執吧，但我還是想用最真誠的樣子走下去，然後分享給你們，謝謝你們一直都在，在生日隔天，可以唱新歌給你們聽，可以一起笑、一起哭，真的很幸福，昨晚是我最好的禮物。我們見面了，一切都值得了。」