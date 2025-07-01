蔡瀾遭傳逼陳寶蓮拍三級片　助理4點回應：太多人自以為是智者

記者陳芊秀／綜合報導

「香港四大才子」蔡瀾於6月25日辭世，享壽85歲。他的一生充滿傳奇色彩，然而近日被瘋傳謠言，遭指曾逼迫陳寶蓮拍攝三級片《燈草和尚》，他的助理楊翱發文回應，強調這些指控毫無根據，並說：「謠言止於智者」。

▲蔡瀾離世，近日被謠傳生前曾逼陳寶蓮拍三級片，助理發長文回應。（圖／翻攝自蔡瀾臉書）

針對蔡瀾被指逼迫陳寶蓮拍攝三級片的傳聞，楊翱昨日（30）列出4點疑問。由於《燈草和尚》上映時自己僅7歲，對此並無印象，只能根據網上資料分析。第一，陳寶蓮生於1973年，而《燈草和尚》拍攝於1992年，依此推算，陳寶蓮當時已年滿18歲；第2點有關於「脅迫」說法，他以截圖資料說明，指電影《燈草和尚》的幕後人員中並無蔡瀾的名字，質疑為何傳聞會牽涉到蔡瀾。此外，他指出蔡瀾僅監製過《一眉道人》及《B計劃》，並寫道「先生的確監製過三級片，但卻跟《燈草和尚》無關」。

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第3點，楊翱對於陳寶蓮當年簽約的相關傳聞提出質疑，表示自己多年居住香港，從未聽聞此類消息，直到蔡瀾過世後才突然爆出，令人不禁懷疑背後動機。他強調，若消息來源僅來自網絡，應提供原始文章作為佐證，否則便屬臆測甚至杜撰。最後是第4點，他指出陳寶蓮於2002年離世，而蔡瀾自2010年開始使用社群媒體，多年來從未有人談論，突然在蔡瀾過世不到一周，卻突然流傳此消息，暗示或有人藉此炒作博取流量，呼籲大家理性思考其中端倪。

楊翱針對與蔡瀾台灣妻子名字有誤（姓張不姓方）、且出生於新加坡而不是潮州等進行澄清，也引用古語「謠言止於智者」，並說「但這世上太多人自以為是智者」。他表示，對於身份及姓名的誤傳可以理解，但不容許對蔡瀾人品的抹黑，並承諾對文章內容負全責，「若有證據反駁，煩請在評論中提出。若無證據，煩請不要再積非成是，毀先生清譽」。

▲蔡瀾助理楊翱發文。（圖／翻攝自微博）