綜藝天王吳宗憲力挺草莓 笑稱無法拒絕被設局

記者葉文正／台北報導

浪LIVE電豹女人氣成員「草莓」強勢進攻音樂圈！她首支個人單曲《末日還早》正式上架，甜美形象搭配百變曲風，一釋出就引爆粉絲熱議，更獲得「憲哥」吳宗憲親自現身力挺拍攝ＭＶ與出席記者會，堪稱最幸運啦啦隊女神．吳宗憲事後笑稱自己對草莓無法拒絕，慢慢落入圈套中。

▲綜藝天王吳宗憲（右）力挺草莓 ，笑稱被設局。（圖／想想時間有限公司）

草莓笑說：「這首歌真的超難唱！」光是真假音轉換就讓她破音，「公司還特別安排我去上歌唱課，老師一聽就說我是中音、無法唱太高，但這首副歌根本就是高音魔王，錄音時唱到後面幾乎用意志力在撐！」但草莓也自豪：「真的錄出來後，超有成就感！」

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▲電豹女神草莓。（圖／記者林敬旻攝）

MV拍攝時更出現驚喜轉折，原本拍攝計畫中規中矩，結果「憲導模式」突然上線！草莓爆料：「憲哥突然開啟即興巡場模式，要攝影師直接跟拍他繞飯店一圈，一鏡到底的感覺超像在玩捉迷藏，我跟經紀人在飯店大廳『偷躲鏡頭』，過程超爆笑。」





▲草莓哭戲相當真實。（圖／想想時間有限公司）

雖然一開始對「大前輩」憲哥感到距離感，但這次合作讓草莓直呼：「覺得變熟了！」她坦言：「以前沒什麼機會和憲哥聊天，會很緊張。但這次合作下來，發現他真的非常親切、很暖，也會給我鼓勵，讓我敢開玩笑也敢說心裡話。」

草莓也透露，歌曲《末日還早》其實代表她真實的情感，「我平常很ㄍㄧㄥ，連打字都很少跟爸媽說我愛你。但如果真有末日，我會想鼓起勇氣擁抱家人、朋友說出那句『我愛你』。」

MV裡那場哭戲，草莓說完全不需要催淚方式，因為她立刻想起過去某次錄綜藝節目表現不佳，被經紀人當場嚴厲警告，還一度以為自己會被封殺，「那時候回家整個人情緒崩潰，一邊掉淚一邊懷疑人生。」她說：「這段經歷真的刻在心裡，所以當導演喊開始時，眼淚根本止不住。」



草莓人氣升溫將於7月4日至7月6日現身高雄啤酒節與大家見面，親自感受南台灣的熱情。屆時將有機會演唱新單曲《末日還早》邀請粉絲見證甜美嗓音搭配現場魅力。