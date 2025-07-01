伊能靜一家3口現身巴黎！曬「甜偎秦昊背影照」粉碎婚變

▲伊能靜與秦昊結婚以來，一直都在破婚變傳聞，不過伊能靜曬出與老公在巴黎的背影照（右），再度讓傳聞不攻自破。（微博）

圖文／鏡週刊

57歲的藝人伊能靜與小10歲的演員秦昊，曾面對種種婚變傳聞，不過他們已攜手走過10年婚姻，感情生變的消息，伊能靜總是透過寫文章或是各種方式來澄清。近期伊能靜在社群媒體上分享了一組巴黎家庭旅遊的溫馨照片，興奮地寫道「一家三口的巴黎假期！」直接表明了婚姻如常。

照片中，有她和秦昊分別與6歲愛女小米粒的親子合照，最令人印象深刻的，是1張由女兒拍攝的夫妻背影照。照片中，夫妻倆緊靠著站在窗前欣賞風景，畫面溫馨浪漫，雖是背影，也看得出兩人狀態極佳，網友們看到照片後紛紛讚嘆夫妻倆保養得宜。

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▲夫妻倆也各自跟愛女合照。（微博）

而上個月為秦昊慶生時，伊能靜也不忘公開示愛，她表示：「從認識至今雖然有各種聲音，但就像你說的，我是和你一起生活，不是和整個世界。」她更認為，面對種種挑戰時，實際行動比任何解釋都更有說服力。

伊能靜同時分享了對婚姻的感悟：「婚姻確實違背人的天性，因為人天生就容易喜新厭舊，但唯一不會讓人厭倦的就是家，因為家是我們親手用心建立的。」她坦承，兩個成長背景迥異的人要共度一生，難免會有磨合和衝突，但只有透過愛的力量才能馴服人性。



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