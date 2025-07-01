KID夫妻「起床儀式」太恩愛！甜喊Rita：這樣也很幸福

記者許逸群／台北報導

藝人KID（林柏昇）與老婆Rita攜手登上《嬰兒與母親》7月號封面，分享他們一家四口的生活點滴與夫妻情誼。成為兩個孩子的父親後，KID坦言自己性格有了巨大轉變，孩子打預防針時，他比孩子更先哭出來，讓醫生都忍不住笑說他「情緒有點過於激動」。

▲KID一家人登上婦幼雜誌封面。（圖／《嬰兒與母親》提供）

成為父親後，KID的責任感也大幅提升。他不再輕易嘗試高風險的活動，甚至連雲霄飛車都感到害怕，因為他意識到自己肩負著家庭的重擔。然而，父愛也激發了他的潛力，他計劃主持兒童節目，希望能成為孩子心中的英雄。

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令人意外的是，KID還自曝是個超級愛吃醋的爸爸，尤其對女兒木朵格外敏感。他曾因乾爹單獨帶木朵出門而醋意大發，甚至腦補出「乾爹要幫兒子辦過戶」的誇張情節，展現出他對女兒的關愛與保護欲。

▲鏡頭前的「瘋面仔」KID，私下可是一名愛家好爸爸。（圖／《嬰兒與母親》提供）

儘管育兒生活忙碌，KID與Rita仍不忘維持夫妻間的感情。他們每天早上都會親吻對方，並在孩子睡著後，把握時間享受兩人世界。記得某天晚上，孩子睡了之後，他們一起在廚房洗碗，KID忽然對Rita說：「老婆，我們這樣也很幸福耶！」

Rita也分享了育兒的點滴，她表示看著孩子一點一滴的成長，就是她生活中的最大成就感。而KID也在默默守護家庭，他會盡力分擔家務，甚至在Rita外出時獨自哄女兒睡覺，雖然沒成功，但這份努力讓Rita相當感動。

他們將育兒生活比喻為綜藝節目，充滿各種意想不到的橋段，例如「炸屎事件」就讓原本有些僵硬的夫妻關係，因為突發狀況而化解尷尬。KID和Rita表示，他們會盡量在當天解決爭執，避免在孩子面前爭吵，並以身作則教導孩子愛與包容。

未來，他們希望孩子們健康快樂地成長，並保有天真爛漫的本性。他們對未來充滿期待，也相信他們的愛，將會為孩子們構築一個充滿幸福的童話故事。