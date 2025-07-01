爆分手八點檔女神2年！Gino載小13歲舊愛現蹤機場 私下互動全被拍

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毛孩傳情1／Gino當司機兼狗狗保姆　送夏宇禾與好姐妹出遊

▲Gino跟夏宇禾都是愛狗人士。（圖／翻攝自Gino、夏宇禾IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

「Gino」蔡東威與小13歲的夏宇禾交往6年，在2023年傳出分手消息，不過兩人還是時常同進同出，關係讓人霧裡看花，不久之前時報周刊CTWANT才直擊Gino開車進入夏宇禾住處，當時Gino經紀人回應：「宇禾如果工作或私事出遠門，會請Gino或張家瑋幫忙照顧狗，Gino開到她家地下室就是接狗方便。」日前本刊又拍到夏宇禾旅遊前將愛犬交給Gino照顧，印證了經紀人說的，看來狗狗的確兩人之間的黏著劑。

毛孩傳情1／Gino當司機兼狗狗保姆　送夏宇禾與好姐妹出遊

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▲本刊直擊Gino在車上與夏宇禾的狗狗玩得很開心。（圖／本刊攝影組）

6月13日下午1點多，本刊在台北市松山區路上巧遇Gino的黑色廂型車，車上除了開車的Gino之外，隱約可見還有其他人的身影，而相當明確的是，車上有小型犬不停對著駕車的Gino示好，伸出舌頭舔撒嬌，而Gino也予以回應。

1點12分，車子開抵松山機場，車一停好，Gino便匆匆從駕駛座下車，並從車上拿下行李箱，迅速走到車右側的車門邊，動作有如同機場接送司機一般行雲流水。於此同時，沒有意外的夏宇禾下車，同行的還有張家瑋。

毛孩傳情1／Gino當司機兼狗狗保姆　送夏宇禾與好姐妹出遊

▲Gino開車抵達松山機場，夏宇禾及張家瑋下車，Gino與夏宇禾交談幾句，張家瑋則在一旁等待。（圖／本刊攝影組）

毛孩傳情1／Gino當司機兼狗狗保姆　送夏宇禾與好姐妹出遊

▲此次與夏宇禾同行的還有胡恩寧夫妻等人。（圖／本刊攝影組）

儘管戴著口罩，但Gino眼神略帶殺氣，將行李箱交給夏宇禾並與對方交談幾句，張家瑋則是站在一旁嘟著嘴不作聲。送完2個女生，Gino任務完成載著女方的愛犬離去，而2女走進機場辦理報到，並與胡恩寧夫妻等其他同團的4男7女友人會合，前往國際線出境大廳排隊進登機管制口，前往上海旅遊。

毛孩傳情1／Gino當司機兼狗狗保姆　送夏宇禾與好姐妹出遊

▲夏宇禾和張家瑋這對姊妹淘總是形影不離。（圖／本刊攝影組）

毛孩傳情1／Gino當司機兼狗狗保姆　送夏宇禾與好姐妹出遊

▲胡恩寧PO出一群人出遊的照片。（圖／翻攝自胡恩寧IG）

Gino與夏宇禾一起照顧狗狗已經不是第一回，今年5月本刊就拍到夏宇禾帶著愛犬到球館打球，結束後夏宇禾推著狗推車又背著球具，看來有些手忙腳亂，Gino見狀先將自己的球具放上車，接著立刻幫女方到繳費機繳錢，接著夏宇禾撿完狗大便，Gino拿濕紙巾幫忙擦，並接手將女方的球具放上車，並照顧對方的愛犬，一連串合作無間的配合，呈現出兩人完美的默契和對彼此的熟悉。

毛孩傳情1／Gino當司機兼狗狗保姆　送夏宇禾與好姐妹出遊

▲先前本刊也曾直擊打完球後，Gino幫忙夏宇禾顧狗狗。（圖／本刊攝影組）

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