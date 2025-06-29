ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

河北彩伽爆AV引退！內行打臉
4個交往前後「超有感變化」
頌樂拍MV「後面台灣人動作太眼熟」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張清芳 Energy 周杰倫 山下智久 黃東赫 大聲 丁曉雯 凱莉

黑手黨開餐廳不只洗碗、洗菜「還洗錢」　義大利電影登台中戲院！

記者黃庠棻／台北報導

台中市唯一的藝術電影院「中山73」，盛夏7月將推出雙焦點主題，首推「不只是披薩－拿坡里電影」專題，藉由電影引領觀眾遨遊義大利有趣的人文風光。其中喜劇愛情片《歡迎光臨黑手黨餐廳》，除發現義大利黑手黨生財有道外，更讓人大開眼界，原來開餐廳不只洗菜洗碗、還可以洗錢，勇奪觀眾票選最佳影片。

▲《歡迎光臨黑手黨餐廳》不只洗菜洗碗，還可以洗錢。（圖／海鵬影業提供）

▲《歡迎光臨黑手黨餐廳》不只洗菜洗碗，還可以洗錢。（圖／海鵬影業提供）

《情遇那不勒斯》及《幸運女神》二片則皆為「義大利印鈔機」同志導演佛森歐茲派克（Ferzan Özpetek）近期巔峰鉅作，前者集結拿坡里（又名「那不勒斯」）藝術、戲劇、繪畫、古蹟、愛情與旅遊，收穫2億台幣票房；後者則藉掌握機緣的「幸運女神」，提醒情侶重拾愛的初心，締造3億票房超級紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《情遇那不勒斯》集結拿坡里藝術、戲劇、繪畫、古蹟、愛情與旅遊。（圖／海鵬影業提供）

▲《情遇那不勒斯》集結拿坡里藝術、戲劇、繪畫、古蹟、愛情與旅遊。（圖／海鵬影業提供）

盛夏另一焦點「暑到三 動起來！」，將放映3部運動勵志片，有勇奪金馬獎、描述蘭嶼大海與親情故事的《只有大海知道》，以及改編真人實事、描述波蘭拳王「泰迪」在集中營奮力求生的《大獲拳勝》，還有改編義大利自行車手吉諾巴特利熱血故事的動畫電影《飆風男孩》，3片風格迥異、感動交輝。

▲《大獲拳勝》改編真人實事。（圖／海鵬影業提供）

▲《大獲拳勝》改編真人實事。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，本月「台中拍」將配合「暑到三 動起來！」主題，鎖定口碑極強的運動勵志片《乒乓男孩》。台中市影視發展基金會將邀請金馬男星鄭人碩於7月19日（六）下午四點蒞臨「中山73」講座「鄭人碩的十道男題」，屆時將開放觀眾於官網及現場拷問鄭人碩，歡迎觀眾踴躍提問。

▲鄭人碩主演電影《乒乓男孩》。（圖／海鵬影業提供）

▲鄭人碩主演電影《乒乓男孩》。（圖／海鵬影業提供）

勵志片《乒乓男孩》劇情描述兩名桌球小將，力爭上游、矢志成為頂尖桌球選手的熱血故事。演員除鄭人碩，還有徐若瑄、施名帥、魏蔓，以及彭裕愷、李星緯等球藝精湛的小朋友們，鼓勵台灣運動小將勇敢追夢。

▲鄭人碩主演電影《乒乓男孩》。（圖／海鵬影業提供）

▲鄭人碩主演電影《乒乓男孩》。（圖／海鵬影業提供）

而向來廣受觀眾喜愛的「WOW！動畫」單元，本月將選映兩部人氣動畫，包含日本動畫《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》，因為邀請金馬女星方志友獻聲演出更受矚目。法國超級英雄喜劇3D動畫片《熱血搜救隊：翻轉世界》，則改編自法國同名動畫系列，全球票房達台幣3.5億，人氣更是逼人。

▲《飆風男孩》改編義大利自行車手吉諾巴特利熱血故事。（圖／海鵬影業提供）

▲《飆風男孩》改編義大利自行車手吉諾巴特利熱血故事。（圖／海鵬影業提供）

值得一提的是，「中山73」7月份的首輪藝術電影，將一口氣完整放映今年柏林影展金熊獎得主挪威導演達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud）的「性愛夢三部曲」。該系列是豪格魯德借鏡波蘭大導演奇士勞斯基「藍白紅三部曲」，以三個不同故事來創作。

▲豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」致敬波蘭大導演奇士勞斯基。（圖／海鵬影業提供）

▲豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」致敬波蘭大導演奇士勞斯基。（圖／海鵬影業提供）

序曲《關於性》（SEX）描述兩個有家庭的直男，分別遇到「性」與「性別」的不可思議遭遇，劇情腦洞大開，勇奪2024柏林影展最佳歐洲電影等3座大獎。二部曲《關於愛》（LOVE）則敘述都想追愛男人的女醫生和男護士，分別透過不同網路交友軟體找到自己真愛，過程獵奇、浪漫破表，獲選2024威尼斯影展競賽片，榮獲挪威特羅姆瑟影展國際影評人費比西獎。

▲豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」致敬波蘭大導演奇士勞斯基。（圖／海鵬影業提供）

▲豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」致敬波蘭大導演奇士勞斯基。（圖／海鵬影業提供）

▲豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」致敬波蘭大導演奇士勞斯基。（圖／海鵬影業提供）

最終章《關於夢（性與愛）》（Dreams（Sex Love））劇情敘述文采斐然的17歲少女，將她對法語老師的痴迷與傾慕寫成文字，震驚母親及祖母反思青春，勇擒2025柏林影展最佳榮譽金熊獎等3座大獎，也獲得中山73本月的「嚴選」推薦。「性愛夢三部曲」三部電影皆獨立成篇，充滿成長哲思，觀眾絕不容錯過。

▲豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」致敬波蘭大導演奇士勞斯基。（圖／海鵬影業提供）

▲豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」致敬波蘭大導演奇士勞斯基。（圖／海鵬影業提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

歡迎光臨黑手黨餐廳

推薦閱讀

42歲女星突不適「送醫後身亡」！　藝人好友全哀悼：走得太早了

42歲女星突不適「送醫後身亡」！　藝人好友全哀悼：走得太早了

4小時前

《拳願》爆濺血意外！選手打群架「出動救護車」　蹦闆孫生衝突畫面全被拍

《拳願》爆濺血意外！選手打群架「出動救護車」　蹦闆孫生衝突畫面全被拍

23小時前

張清芳頒獎脫稿引不滿！　催金曲歌王走快點遭批：倚老賣老超無禮

張清芳頒獎脫稿引不滿！　催金曲歌王走快點遭批：倚老賣老超無禮

9小時前

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

19小時前

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉：完全沒想到，太衝擊了

《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉：完全沒想到，太衝擊了

5小時前

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」！頒獎脫稿畫面全放送

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」！頒獎脫稿畫面全放送

17小時前

金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

金曲獎／Energy睽違21年終於得獎！　Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

18小時前

金曲獎／Energy終得獎「還原坤達趕場內幕」　Toro台上不忍全因他

金曲獎／Energy終得獎「還原坤達趕場內幕」　Toro台上不忍全因他

6小時前

金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！他超敢講：請評審改進 台下反應全被拍

金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！他超敢講：請評審改進 台下反應全被拍

21小時前

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體超大咖天王」：真的是第一次

19小時前

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

17小時前

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

6/28 12:30

熱門影音

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」
邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了
缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌
美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點

美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點
金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

等20年！動力火車再奪金曲演唱組合　感謝「2位動力太太」感謝車迷

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

彭佳慧飆〈舊夢〉〈大齡女子〉　唱功超級穩..網友全聽跪

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

Energy五缺一現身金曲紅毯　睽違21年入圍..喊話「16蹲上台」

鬼鬼霸氣喊：我是爸爸也是媽媽　未婚生女首露面「還是會交男友」

鬼鬼霸氣喊：我是爸爸也是媽媽　未婚生女首露面「還是會交男友」

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

Energy〈星期五晚上〉勇奪年度歌曲　坤達放閃柯佳嬿：等等就回家餵貓！

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

美秀集團修齊「保留會員資格」　澄清「沒鬧翻」未來合體不好說

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

原住民合作舞台爆好聽　全網好評：國際級表演

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

賀瓏2月三度被問是否交往Albee不敢答　天殘最後一夜遭遇曝光

美秀集團爆內鬨1個月！　深夜緊急聲明：與修齊停止合作

美秀集團爆內鬨1個月！　深夜緊急聲明：與修齊停止合作

看更多

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

即時新聞

剛剛
剛剛
52分鐘前32

小S療傷4個月首露面！Lily辦畫展「藏對大S的愛」　母女深夜痛哭訴思念

55分鐘前0

黑手黨開餐廳不只洗碗、洗菜「還洗錢」　義大利電影登台中戲院！

58分鐘前30

34歲女星「斬首男友」焚屍！半裸持刀畫面曝　頭顱至今失蹤

1小時前0

金曲獎改6藝人串場「引言是他寫的」！　YTR拍片7年：終於走到里程碑

1小時前0

是枝裕和御用演員目睹「鄰居孤獨死」　離開日本遠赴菲律賓！

1小時前11

宋芸樺進軍韓國！主動親《驅魔麵館》男星　當地被烤腸店老闆認出

1小時前47

黃安住進福州豪宅「全款買別墅豪車」　62歲憂萬一掛了：已安排好

2小時前0

MAMAMOO頌樂拍MV「後面台灣人動作太眼熟」　網手癢笑哭：很想幫她一把

2小時前30

遭毒舌嗆「歐巴，頭好大」　河正宇幽默親自回覆⋯逼退酸民刪文了

3小時前0

籃籃媽現身為胡瓜慶生！超活潑跳「三振舞」全場看呆　母女真實互動曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 42歲女星突不適「送醫後身亡」！
    4小時前188
  2. 《拳願》爆濺血意外
    23小時前1414
  3. 催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿
    9小時前8073
  4. 金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎
    19小時前4815
  5. 《魷魚遊戲3》結局被罵爆！　李政宰看完劇本僵掉
    5小時前2435
  6. 金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」
    17小時前2025
  7. Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來
    18小時前1611
  8. 金曲獎／坤達驚險趕場內幕曝　Toro台上不忍全因他
    6小時前85
  9. 金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！
    21小時前2823
  10. 從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體天王」
    19小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合