黑手黨開餐廳不只洗碗、洗菜「還洗錢」　義大利電影登台中戲院！

記者黃庠棻／台北報導

台中市唯一的藝術電影院「中山73」，盛夏7月將推出雙焦點主題，首推「不只是披薩－拿坡里電影」專題，藉由電影引領觀眾遨遊義大利有趣的人文風光。其中喜劇愛情片《歡迎光臨黑手黨餐廳》，除發現義大利黑手黨生財有道外，更讓人大開眼界，原來開餐廳不只洗菜洗碗、還可以洗錢，勇奪觀眾票選最佳影片。

▲《歡迎光臨黑手黨餐廳》不只洗菜洗碗，還可以洗錢。（圖／海鵬影業提供）

《情遇那不勒斯》及《幸運女神》二片則皆為「義大利印鈔機」同志導演佛森歐茲派克（Ferzan Özpetek）近期巔峰鉅作，前者集結拿坡里（又名「那不勒斯」）藝術、戲劇、繪畫、古蹟、愛情與旅遊，收穫2億台幣票房；後者則藉掌握機緣的「幸運女神」，提醒情侶重拾愛的初心，締造3億票房超級紀錄。

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▲《情遇那不勒斯》集結拿坡里藝術、戲劇、繪畫、古蹟、愛情與旅遊。（圖／海鵬影業提供）



盛夏另一焦點「暑到三 動起來！」，將放映3部運動勵志片，有勇奪金馬獎、描述蘭嶼大海與親情故事的《只有大海知道》，以及改編真人實事、描述波蘭拳王「泰迪」在集中營奮力求生的《大獲拳勝》，還有改編義大利自行車手吉諾巴特利熱血故事的動畫電影《飆風男孩》，3片風格迥異、感動交輝。

▲《大獲拳勝》改編真人實事。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，本月「台中拍」將配合「暑到三 動起來！」主題，鎖定口碑極強的運動勵志片《乒乓男孩》。台中市影視發展基金會將邀請金馬男星鄭人碩於7月19日（六）下午四點蒞臨「中山73」講座「鄭人碩的十道男題」，屆時將開放觀眾於官網及現場拷問鄭人碩，歡迎觀眾踴躍提問。

▲鄭人碩主演電影《乒乓男孩》。（圖／海鵬影業提供）

勵志片《乒乓男孩》劇情描述兩名桌球小將，力爭上游、矢志成為頂尖桌球選手的熱血故事。演員除鄭人碩，還有徐若瑄、施名帥、魏蔓，以及彭裕愷、李星緯等球藝精湛的小朋友們，鼓勵台灣運動小將勇敢追夢。

▲鄭人碩主演電影《乒乓男孩》。（圖／海鵬影業提供）

而向來廣受觀眾喜愛的「WOW！動畫」單元，本月將選映兩部人氣動畫，包含日本動畫《屁屁偵探：再見親愛的夥伴，屁屁啊》，因為邀請金馬女星方志友獻聲演出更受矚目。法國超級英雄喜劇3D動畫片《熱血搜救隊：翻轉世界》，則改編自法國同名動畫系列，全球票房達台幣3.5億，人氣更是逼人。





▲《飆風男孩》改編義大利自行車手吉諾巴特利熱血故事。（圖／海鵬影業提供）

值得一提的是，「中山73」7月份的首輪藝術電影，將一口氣完整放映今年柏林影展金熊獎得主挪威導演達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud）的「性愛夢三部曲」。該系列是豪格魯德借鏡波蘭大導演奇士勞斯基「藍白紅三部曲」，以三個不同故事來創作。





▲豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」致敬波蘭大導演奇士勞斯基。（圖／海鵬影業提供）

序曲《關於性》（SEX）描述兩個有家庭的直男，分別遇到「性」與「性別」的不可思議遭遇，劇情腦洞大開，勇奪2024柏林影展最佳歐洲電影等3座大獎。二部曲《關於愛》（LOVE）則敘述都想追愛男人的女醫生和男護士，分別透過不同網路交友軟體找到自己真愛，過程獵奇、浪漫破表，獲選2024威尼斯影展競賽片，榮獲挪威特羅姆瑟影展國際影評人費比西獎。

▲豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」致敬波蘭大導演奇士勞斯基。（圖／海鵬影業提供）

最終章《關於夢（性與愛）》（Dreams（Sex Love））劇情敘述文采斐然的17歲少女，將她對法語老師的痴迷與傾慕寫成文字，震驚母親及祖母反思青春，勇擒2025柏林影展最佳榮譽金熊獎等3座大獎，也獲得中山73本月的「嚴選」推薦。「性愛夢三部曲」三部電影皆獨立成篇，充滿成長哲思，觀眾絕不容錯過。

▲豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」致敬波蘭大導演奇士勞斯基。（圖／海鵬影業提供）