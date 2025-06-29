金鐘男配曝演藝低潮！黃迪揚認「11個月0工作」被迫轉幕後天天加班

記者黃庠棻／台北報導

在表演路上耕耘10年，黃迪揚從劇場走進鏡頭、從低潮沉潛走上金鐘舞台。近日，他受邀至「台語台表演班」講座，真誠分享表演路上的挫折與信念，現場氣氛動人。

▲黃迪揚在「台語台表演班」擔任客座講師。（圖／公視台語台提供）

黃迪揚坦言曾因簽約製作公司轉進幕後，每天寫腳本、借衣、送檔案，加班到凌晨「那十個月過得不像我自己」，卻也讓他更確定「我還是想當演員。」這份繞路後的決定，成為他重返鏡頭的起點。

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▲黃迪揚在「台語台表演班」擔任客座講師。（圖／公視台語台提供）

講座中，黃迪揚也自曝低潮期曾11個月完全沒接到任何工作邀約，靠看書、看片、健身維持日常節奏，建立個人資料庫。得獎後的他透露「我不怕金鐘魔咒，因為維持一貫的態度『戲來就演，球來就打』，目的是讓業界更多的導演認識我。」

▲黃迪揚在「台語台表演班」擔任客座講師。（圖／公視台語台提供）

講座開始後，黃迪揚觀察到現場多數學員正處於吸收養分、累積能量的階段，為了讓每位學員都能提問，他事前請大家寫下問題，不論是語言學習、角色準備或試鏡焦慮，他都一一回應、不藏私分享。這場分享也讓不少學員形容是「一堂演員心靈的補課」。

在《火神的眼淚》中飾演「讓人壓力山大」的議員，黃迪揚一度想把角色詮釋的沒那麼惹人厭，但導演堅持「每次出場都要讓其他角色以及觀眾不舒服」。播出時的確反應熱烈，他才學到「角色都有自己功能與立場，不能只從自己的視角做判斷。」

▲黃迪揚在《火神的眼淚》中飾演「讓人壓力山大」的議員。（圖／公視提供）

談到《鹽水大飯店》的「阿德」，黃迪揚說「他就像我們生活中很容易見到的長輩，可能一事無成又自尊心超強。」這種台灣男性的自我壓抑與虛張聲勢，在他心中非常熟悉。他強調「你要認識自己的爸爸、阿公那一代，知道他們是在什麼樣的壓力與不安中長大的，這樣才能演出台灣的故事。」

▲黃迪揚在《鹽水大飯店》裡有精彩演出。（圖／公視台語台提供）

後來，黃迪揚在迷你劇集〈看海〉詮釋智能障礙者，獲得第58屆金鐘獎迷你劇集男配角獎，講座裡他也跟大家分享，其實〈看海〉片尾母子走入海中的鏡頭，水並沒有很深，當時被觀眾誤會劇組不顧演員安危而有所爭議。

▲黃迪揚在《鹽水大飯店》裡有精彩演出。（圖／公視台語台提供）

對此，黃迪揚澄清「那是精密設計出來的假象。」劇組花了三年勘景、在沙岸無礁石的海域拍攝，並安排六位救難人員待命。他說「觀眾以為我們被浪捲走而有情緒，其實那一刻也正是導演與劇組用盡全力保護演員的最好證明。」

▲黃迪揚在「台語台表演班」擔任客座講師。（圖／公視台語台提供）

「台語台表演班」導師黃金陣容包括金鐘獎最佳男配角蘇達、擅長肢體與舞台表演的黃采儀，以及《大餓》奪獎演員蔡嘉茵，三人橫跨影視、劇場與教學現場，親授真功夫。

客座講師陣容則涵蓋表演、語言、聲音、選角、媒體與職場實務等多元領域。包含《聽海湧》導演孫介珩與語言指導林良儒、金鐘獎演員黃迪揚、金鐘演員陳妤與其經紀人劉恬恬、聲音修繕師魏世芬、選角指導胡乃婷、薩泰爾娛樂串流總監林孟勲、特效彩妝師蔡佳璇、「我在娛樂」負責人陳慶宇，以及元氣法律事務所吳裕程律師，帶來業界最前線的經驗與視角。除了上半年於台北開設表演班，也規劃下半年於高雄徵選潛力青年，為台語影劇作品培養生力軍。