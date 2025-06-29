金曲36／李竺芯勇奪3大獎自招「肖查某」！　曝光私下裸泳癖好：母女一起

▲李竺芯拿下最佳台語女歌手和最佳台語專輯、年度專輯三項大獎。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

台語歌手李竺芯以專輯《Suí 水》拿下最佳台語女歌手、最佳台語專輯、年度專輯3大獎項，首度入圍就登上台語歌后寶座，成為本屆金曲最大贏家，她在台上打趣自稱是「肖查某」，所屬唱片公司老闆黃韻玲也在慶功宴上爆料：「她跟很多人不太一樣，不太正常，常常會在做音樂一半突然打赤腳做瑜伽，吸收天地精華。」

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▲▼李竺芯個性活潑可愛。（圖／記者李毓康攝）



被問會否裸泳慶祝？李竺芯自爆平時就很瘋狂，裸泳已不是大事，她經常到花東秘境裸體沖瀑布，更笑說：「我媽也會裸泳。」還現場邀請黃韻玲一同裸泳，她聽聞後當場拒絕。

在年度專輯大獎時，張清芳在前一個獎項就催得主呂士軒用跑的上台，李竺芯獲獎後更是直接鞋都沒穿就衝上台，引來網友熱議，不過她緩頰自己在花蓮居住時就很親近大自然，最後打赤腳上台領獎時其實也是希望傳達給大家：「社會給我們很多定義，但如果我們把定義放下，其實是很自由的，這也是我想傳達的，一方面腳跟腰也都很累了。」

被問及獎金30萬要如何運用？李竺芯也透露會投注在接下來要準備的專場中，「我會希望可以把在音樂上面得到的獎金，回歸跟投注給音樂。」她也計劃親自下廚宴請曾幫忙過她的前輩，目前單身的她，也表示開放追求，但笑說：「我單身過得像有情人，對自己很好，有情人過得像單身，還是有很多自由的時間，感情不是很重要，目前還是以自己為主。」

