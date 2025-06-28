金曲獎／最佳新人山姆平頭有5cm疤！　親揭「頭上長瘤」眼眶紅了

記者黃庠棻／台北報導

第36屆金曲獎今（28）日晚間7點在台北小巨蛋盛大登場，本屆紅毯主持人由偉晉、陳明珠共同擔任，星光大道結束後，頒獎典禮也正式開始。這一次的金曲獎並沒有主持人，而是改由「引言人」代替，第一個獎項頒發「最佳新人獎」，由天團Energy擔任引言人，並由Karencici、曾敬驊一起頒發，最終由someshiit山姆奪下。

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▲第36屆金曲獎最佳新人獎someshiit山姆。（圖／記者李毓康攝）

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someshiit山姆奪下金曲新人獎後，馬上就上台表演，在後台接受訪問時坦言，從入圍開始就非常緊張，但一想到「人生有多少次可以這麼緊張呢」，就把心態轉換成「享受」，今天到了典禮後「越緊張越享受」，他也特地秀出自己掛在褲頭上的幸運物，有最愛動漫《獵人》角色奇犽的代表數字「99」，還有爸爸在媽祖天后宮求的護身符。

▲第36屆金曲獎最佳新人獎someshiit山姆。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，someshiit山姆頂著一頭俐落平頭現身，也成為他的吸睛亮點，但仔細一看他左半邊有一條約莫5公分的疤痕，在後台採訪被問到疤痕的由來時，他透露自己頭上從小就長了一顆東西，不過不會癢也不會痛，直到去年去皮膚科看青春痘時，被醫生叫住檢查。

▲第36屆金曲獎最佳新人獎someshiit山姆。（圖／記者李毓康攝）

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沒想到，someshiit山姆頭上長的是一顆皮脂母斑瘤，被醫生警告如果不及時處理，可能會轉變成癌症，他才趕緊開刀切除，目前31歲的他透露頭上的瘤切除之後已經沒有大礙，也不需要回診追蹤。得獎之後，他相當感謝一起做音樂朋友的信任，講到激動之處還忍不住紅了眼眶，也喊話未來希望能有更多演出的機會。

▲第36屆金曲獎最佳新人someshiit山姆頭上有疤。（圖／記者黃庠棻攝）