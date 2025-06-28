沙發挑逗男友「竟勾出性感丁字褲」！　Lala抓包男友吃學妹三方攤牌

記者張筱涵／綜合報導

蘇心甯（Lala）日前在節目《11點熱吵店》中大談過去的感情經歷，坦言自己一再遇上「小三」介入的情況，讓她感嘆不解：「我挑的男朋友都很普通，不知道為什麼還會有人想搶？」更語出驚人地還原一次「抓包」過程，直言對方劈腿跡象明顯，最終在攤牌當天當場分手，成為她難忘的一段情史。

▲蘇心甯發現丁字褲才抓包男友出軌。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



蘇心甯在節目中表示，過去有一任男友常以「太累」為由拒絕親密接觸，讓她產生懷疑：「怎麼可能有男生長期不碰我？我開始懷疑是自己變形或不夠性感。」直到某天晚上，她坐在沙發上與對方追劇時主動挑逗，沒想到腳趾竟從沙發縫中勾出一條丁字褲，瞬間心生警覺。

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她憤怒質問對方為何會有女性內褲藏在沙發，對方竟回應說：「是妳的吧？」甚至辯稱「沙發本來就容易挖出一些寶藏，像襪子之類的」。蘇心甯則堅決否認：「我發誓我這輩子不穿丁字褲，因為卡屁很不舒服。」於是決定查看男友手機，果真發現對方與一名「學妹」過從甚密。

對話中充滿曖昧語氣，對方被稱為「哥哥」，學妹還留言「你最懂我」、「你煮的泡麵最好吃」，讓她質疑兩人關係曖昧。男友則辯稱只是學妹情傷，他出於照顧煮了泡麵，不是請吃大餐，還反過來責怪她「太兇」。

為釐清關係，蘇心甯主動約學妹與男友三方對質，未料學妹當場落淚並拉著男友衣袖說「哥哥你看她好兇」，男友則在第三者面前當場指責她：「妳每次都得理不饒人，妳這樣誰會想碰妳？」此話讓她徹底心死。

情緒激動的蘇心甯憤而將丁字褲甩向學妹臉上，當場結束這段感情。她表示：「他們不承認也沒關係，因為我也不想要這段感情了。」事後得知兩人確實短暫交往一段時間，而且前男友又劈腿。