樂天Dora消失7月班表　「IG連發2限動」55字吐近況

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，最近樂天7月班表曝光，她整個消失，根據知情人士透露，目前Dora無法回歸球場的原因在於，球團要她親自寫自清聲明，但據說提交的內容與球團期望的方向有落差，雙方無法達成共識。為此，Dora今（27）日再度透過社群更新近況，並附上55字內容。

▲Dora被影射介入富商婚姻。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

透過Dora最新發布的限時動態可見到，她轉發一段DIY場景屋的影片，並且寫下：「好療癒，以前也DIY過場景屋，費時但超療癒又有成就感。」緊接著，她再PO出一段天空中出現彩虹的短片，並且寫下：「好漂亮的彩虹，好久沒看到了，哈妮跟我分享，這美麗的瞬間，馬上炫耀給我看。」

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▲▼Dora發限動。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

事實上，Dora目前工作全面停擺，在介入富商婚姻的風波爆出時，就取消高雄龍舟錦標賽工作，當時對外說明是因為「身體狀況不佳」，接下來也持續缺席樂天的應援活動，就連7月班表也不見排班。然而，根據知情人士透露，球團目前對她的處理態度感到頗為無奈，希望她能親自發表聲明，但事後在看了她的聲明後，認為恐怕難以平息外界質疑。