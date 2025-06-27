爸爸開口了！孫安佐「只要做到這兩件事」　孫鵬：馬上把遺產給他

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》系列演員群高捷、孫鵬、黃騰浩、張懷秋、白吉勝，27日出席刺青店開幕活動。孫鵬兒子孫安佐近日被拍到在路邊半裸恍神，孫鵬透露：「他最近有睡比較好，我有陪他運動。」更笑說，如果孫安佐願意父母的肖像刺在身上，「我馬上把遺產給他，不用等我死。」

▲《角頭》系列演員群高捷、孫鵬、黃騰浩、張懷秋、白吉勝，出席「伊甸紋藝Eden Studio」開幕。（圖／記者林敬旻攝）

孫鵬表示，這幾天陪孫安佐運動、遊泳，「讓他快累死」，但孫安佐也因此比較好眠。孫鵬透露孫安佐身上已經有刺青，是喜歡的動漫角色的眼睛。但如果哪天孫安佐把父親刺在身上，他會感動到馬上把遺產給兒子，「如果把媽媽也刺在身上，我會叫狄鶯也把遺產過戶他。」

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雖然孫安佐近期仍經常登上媒體版面，但孫鵬坦言兒子在當完兵後成長不少：「他以前小時候比較主觀，現在做重大決定時會跟我聊一下。」他也感嘆男生還是必須要當兵：「如果身體有不行的還是要照規矩走，不能當兵是不得已，但如果能當兵不當兵也是他們思想的問題。」

▲孫鵬表示，孫安佐當完兵後，有變比較成熟。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）



過去曾服役3年空軍的高捷則在一旁表示，當兵是男人的義務：「國家保護你一輩子，你只付出2、3年值得啦！」不過最後高捷語重心長的直說：「我覺得現在四個月也可以，去體演一下團體生活，但其實我覺得能不當就不當啦！」

另外，高捷透露，今日站台刺青店老闆洪伯融Vic是「角頭」監製張威縯（宏哥）的姪子，有參與新片《角頭—鬥陣欸》演出，同時也是電影刺青繪圖擔當，他透露從拍攝到殺青前後加起來畫了三個月，每次畫刺青都是8到10小時起跳，片中光王識賢背部刺青就畫了10小時，但最後只入鏡兩秒鐘。電影《角頭—鬥陣欸》將於8月21日在台上映。