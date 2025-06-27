謝金燕合照公仔「GD按讚了」！激動PO大哭圖：這位巨星真心疼粉絲

記者潘慧中／綜合報導

謝金燕儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她最近便在社群網站上傳了一系列和權志龍（G-dragon、GD）公仔的合照，更令人驚喜的是，偶像不久後竟按讚了，讓她激動截圖並附上大哭的表情符號！

▲GD按讚謝金燕的貼文。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



照片中，可以看到謝金燕戴著淺色棒球帽，戴上墨鏡，穿著紅色滾邊的水藍色上衣，搭配牛仔褲，展現隨興不羈的風格。和GD公仔合影的時候，她還逗趣地模仿對方的動作。

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▲謝金燕終於收到GD公仔。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



最令謝金燕驚喜的是，GD竟然按讚了她的貼文，讓她激動地截圖上傳到Instagram限時動態，「瘋掉～龍哥給姐姐按讚，這位巨星真心疼粉絲，我懂！」

▲▼謝金燕透露還有買手燈和盆栽。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）



謝金燕透露，從官網訂了這個公仔後，等了好久才終於收到，「一開始還忘了幫他戴上耳環，很重……大概5公斤吧。」不只這樣，她也買了雛菊手燈，「但最近才買到底座盆栽，盆栽還在飛～。」