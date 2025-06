歌曲發行25年「逆襲衝進告示牌TOP100」！Coldplay主唱分手成主因

記者劉宜庭/綜合報導

Coldplay(酷玩樂團)經典歌曲〈Sparks〉發行至今25年,相隔整整四分之一的世紀後,竟然首度空降美國《告示牌》(Billboard)熱門百大單曲榜,本週以第93名強勢入榜,原因被猜測與近日主唱克里斯馬汀(Chris Martin)情變傳聞有關。

▲Coldplay〈Sparks〉發行時間是25年前。(圖/翻攝自Coldplay臉書)

〈Sparks〉收錄於2000年Coldplay首張專輯《Parachutes》,如今首次進榜,據《Billboard》報導,外界推測應是與TikTok病毒式傳播影片激勵,加上該團近日在拉斯維加斯的演出有關,當時克里斯馬汀唱到歌詞「And I know I was wrong / But I won’t let you down(我知道我錯了 / 但我不會讓你失望)」時情緒激動,該段影片在TikTok廣泛流傳,〈Sparks〉被用作超過50萬支影片背景音樂。

克里斯馬汀與「格雷女」達珂塔強生(Dakota Johnson)交往8年,並曾訂下婚約,但兩人感情一直傳出分分合合的消息。據消息人士透露,他們近期已經分手,尚未決定如何公開此事;不過兩人每次分開後又會因思念而復合,感情有時甚至比之前更好,爆料者更表示:「他們仍有和好的可能,但目前若想要共同未來,分開反而可能成為帶來奇蹟的契機。」

▲克里斯馬汀與達珂塔強生再次傳出分手。(圖/CFP)

儘管〈Sparks〉從未正式發行單曲,卻一直是Coldplay粉絲的最愛曲目,經常出現在演唱會曲目單中。此次〈Sparks〉爆紅也帶動Coldplay首張專輯《Parachutes》回歸本週Billboard 200專輯榜,排名第169,等值專輯單位9,000,較上週成長11%。該專輯最高紀錄為2001年時的第51名,距今上次進榜已是2016年。專輯中的另一經典〈Yellow〉本週串流量也微增至530萬次。