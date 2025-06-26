歌曲發行25年「逆襲衝進告示牌TOP100」！Coldplay主唱分手成主因

記者劉宜庭／綜合報導

Coldplay（酷玩樂團）經典歌曲〈Sparks〉發行至今25年，相隔整整四分之一的世紀後，竟然首度空降美國《告示牌》（Billboard）熱門百大單曲榜，本週以第93名強勢入榜，原因被猜測與近日主唱克里斯馬汀（Chris Martin）情變傳聞有關。

▲Coldplay〈Sparks〉發行時間是25年前。（圖／翻攝自Coldplay臉書）

〈Sparks〉收錄於2000年Coldplay首張專輯《Parachutes》，如今首次進榜，據《Billboard》報導，外界推測應是與TikTok病毒式傳播影片激勵，加上該團近日在拉斯維加斯的演出有關，當時克里斯馬汀唱到歌詞「And I know I was wrong / But I won’t let you down（我知道我錯了 / 但我不會讓你失望）」時情緒激動，該段影片在TikTok廣泛流傳，〈Sparks〉被用作超過50萬支影片背景音樂。

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克里斯馬汀與「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）交往8年，並曾訂下婚約，但兩人感情一直傳出分分合合的消息。據消息人士透露，他們近期已經分手，尚未決定如何公開此事；不過兩人每次分開後又會因思念而復合，感情有時甚至比之前更好，爆料者更表示：「他們仍有和好的可能，但目前若想要共同未來，分開反而可能成為帶來奇蹟的契機。」

▲克里斯馬汀與達珂塔強生再次傳出分手。（圖／CFP）

儘管〈Sparks〉從未正式發行單曲，卻一直是Coldplay粉絲的最愛曲目，經常出現在演唱會曲目單中。此次〈Sparks〉爆紅也帶動Coldplay首張專輯《Parachutes》回歸本週Billboard 200專輯榜，排名第169，等值專輯單位9,000，較上週成長11%。該專輯最高紀錄為2001年時的第51名，距今上次進榜已是2016年。專輯中的另一經典〈Yellow〉本週串流量也微增至530萬次。