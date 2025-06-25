莎莎出道21年首被稱老牛　土耳其帥哥猛追被她拒絕

記者葉文正／台北報導

八大綜合台《自由的旅行者》今舉行開播記者會，包括主持人融融，最佳土耳其來賓圖佳與八大一姐莎莎都到場，土耳其帥哥圖佳現場大膽告白，表示已經苦戀莎莎7年，但莎莎總是回答：「我有男友，而且你太小，我吃不下去。」圖佳反過來勸她「你可以老牛吃嫩草。」讓莎莎不氣反笑。

▲融融(右)及土耳其友人圖佳一起出外景。（圖／記者湯興漢攝）

融融到提到，圖佳很注重形象，「去圖佳家裡，圖媽媽就說要他趕快結婚，妹妹已結婚，他希望有計畫存錢才能結婚，女方也要準備很多錢，首飾也花很多錢，所以要準備好才能結。」

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▲圖佳猛追莎莎7年。（圖／記者湯興漢攝）

八大綜合台一姐莎莎則說，自己是圖佳的夢中情人，「他每次看到我都會有女神降臨的感覺，追我七、八年了，但是因為我有男朋友，他個性很好，參加很多電視節目。」圖佳則說，莎莎沒化妝也很漂亮，在土耳其也一直說她很漂亮，從眼睛、頭髮、眉毛、睫毛都好看。

▲莎莎與融融。（圖／記者湯興漢攝）

但莎莎遺憾表示：「我42歲，圖佳31歲，還有我媽媽說不可以有異國戀。」圖佳也說「很可惜我看到她男友了，他很帥，胸肌也很棒，雖然我們年齡有差距，但妳可以老牛吃嫩草。莎莎也笑說，我幫他徵友，他就可以停止騷擾我，我有固定男友了，很可惜。

主持人融融透露，過去當YTR我拍片常常都是自己一人，這次有兩位攝影師，拍出來的畫面相當好，讓我學到很多東西，還有拍攝姿勢，不過想到要扛收視率會有壓力，但只能平常心，這個節目是我的夢想，希望可以延續下去，我已經拍七年了，通常都是自己決定地方，透過鏡頭告訴大家各地風土民情，這個世界有很多好玩的地方。

融融提到，跟來賓圖佳每天睡一起，雖不同床，但他早上四點半出門，三點出頭就起來洗澡，自己弄妝髮，為了去搭乘熱氣球，過去只有在網路上聊天，不能喝酒，每天拍攝很忙，拍攝到晚上八九點，聊到凌晨兩點，早上八點又要出發，圖佳買票也可以跟售票員聊二十分鐘。

融融透露年底將要結婚，但自己到處旅行，女友會覺得我為什麼要去那麼久，現在出去時間不能太長，兩三周可以，兩三個月就不行，女友是公務人員，消防員，小倆口已拍婚紗，兩人工作都有危險性，都各自叮嚀要小心。