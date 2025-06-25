佳娜挺5月大肚遊日！火車門一開「1歲女兒冒驚險舉動」祖雄：大挑戰

記者潘慧中／綜合報導

烏克蘭女星佳娜2023年宣布和馬來西亞男星祖雄結婚，育有一個女兒之外，目前還懷有二寶。她最近挺著約5個月的孕肚，和老公一起帶著女兒飛去日本旅遊，也因此遇到了不少新挑戰。

▲佳娜和祖雄第一次帶女兒去日本玩。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



照片中，可以看到佳娜穿著一套粉色服裝，貼身布料完美襯托出豐滿上圍、渾圓大肚和穠纖合度的雙腿線條，穿了一身黑的祖雄則是將女兒背在胸前，全家在大阪的知名地標前合影，散發出幸福氛圍。

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▲佳娜和祖雄帶女兒去大阪。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



祖雄透露這是他和佳娜第一次帶女兒去日本旅遊，「大家都說帶小孩去旅遊是很大的挑戰！今天我們就體會到了！」原因是大阪人潮眾多，不適合放女兒下去走路，「只能背著她，我們一路走，她一路想要下來玩～鬧到最後直接睡著了我們才走得比較悠閒…。」

▲祖雄透露女兒一直鬧著想下去走路。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



而在返程的1個半小時火車上，祖雄決定放女兒下來活動，「結果門一開她差點衝出去…最後是有驚無險…。」對此，他語帶敬佩地說：「我們想跟所有敢帶著3歲前的小孩出國旅遊的父母致敬…尤其是超過一個小孩的…。」

▲祖雄和佳娜在旅途中遇到不少新挑戰。（圖／翻攝自Instagram／_tatiana_lin）



祖雄IG全文：

第一次帶內內去日本旅遊

大家都說帶小孩去旅遊是很大的挑戰！今天我們就體會到了！

因為大阪的行程比較少適合內內這個年紀的區塊，大部分都是旅遊觀光區，人潮很多，要放內內下來走走也不合適，所以只能背著她，我們一路走，她一路想要下來玩～ （圖5）鬧到最後直接睡著了我們才走得比較悠閒…

最後在返程的1小時半的火車上…我們放他下來走走，結果門一開她差點衝出去…最後是有驚無險…

我們想跟所有敢帶著3歲前的小孩出國旅遊的父母致敬…尤其是超過1個小孩的…因為明年我們就要挑戰帶著2寶出國旅遊了..