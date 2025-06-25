認愛《木曜》陳百祥半年「阿圓突PO婚紗照」！千人震撼：誰求婚了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber一隻阿圓2024年底被周刊拍到與《木曜4超玩》前製作人陳百祥疑似同居的畫面後，低調承認戀情，平常也鮮少放閃。沒想到，她24日突然上傳一系列婚紗照，除了吸引上千人按讚，還嚇得好友泱泱留言直呼：「差點要說恭喜！」

▲一隻阿圓突然上傳婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



照片中，可以看到阿圓換了兩套婚紗。首先，她穿上一襲米白色平口禮服，襯托出性感的肩頸線條之外，由上往下拍的角度剛好辣露豐滿北半球，深邃事業線全被看光。

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▲一隻阿圓辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



接著，阿圓換穿另一套蕾絲款禮服，若隱若現出光滑肌膚，背後大面積挖空剪裁展現美背，貼身布料完美包覆出纖細腰身；下半身三層蓬裙的設計，讓她渾身散發出小女人氣息。

▲▼一隻阿圓換穿蕾絲婚服。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



第一時間上傳婚紗照後，阿圓連忙解釋：「沒！真的沒要幹嘛！我核銷用的…。」因此，看到有粉絲留言發問「誰求婚了」，她也隨即否認了。

▲▼一隻阿圓否認陳百祥有求婚。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao、baisiang.c）

