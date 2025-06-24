BLACKPINK久違正式合體！4人齊曬「幸運草合照」新歌公開時間曝

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團BLACKPINK自2023年合約到期後，僅與老東家YG續團體約，隨後各自成立工作室、加入新公司，展開個人音樂事業，且4人都交出了漂亮成績單，如今，時隔2年8個月的時間，她們確定合體回歸，並馬上投入全球巡演，然而新專輯卻一直都沒有消息，對此，4人終於在24日晚間搶先釋出「四人合體」的合照，讓廣大粉絲興奮不已。

▲BLACKPINK即將合體回歸。（圖／翻攝自BLACKPINK臉書）

成員Jisoo與Jennie在24日透過Instagram分享一張全員合體的照片，照片中Rosé與Lisa也現身，4人一起以手指比出象徵幸運的「四葉幸運草」圖案，展現團體凝聚力與好感情，也宣告BLACKPINK即將全員回歸舞台。

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▲BLACKPINK 4人一起曬出合體照。（圖／翻攝成員IG）

BLACKPINK將於7月5日和6日兩天，在高陽綜合運動場主體育場舉辦「BLACKPINK WORLD TOUR IN GOYANG」，開啟新一輪的大規模世界巡演。這次巡演涵蓋全球16個城市、共計31場演出，新歌也即將在首場於高陽的演唱會首次公開。至於台灣場，她們即將於10月18、19日來到高雄世運開唱，10萬張票在3分鐘內就被搶光。

YG娛樂表示，對於新歌的發布方式已經經過多次討論，目前尚未公開具體發行日期，但強調「將在不久後透過正式管道公布詳細資訊」，讓粉絲更加期待BLACKPINK的全面回歸。