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白癡公主媽差點被詐騙！超商店員「2關鍵識破」冷說3句話即時擋下

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber白癡公主儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳影片坦言，「我媽差點被詐騙」，幸好超商店員有提醒才得以倖免，「真的好險…。」

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

▲白癡公主媽媽網購紅棗核桃差點被詐騙。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

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白癡公主透露，媽媽之前看到網路上有在賣紅棗核桃，加上商品文案寫得非常吸引人，「不施化肥，不打農藥，無毒栽種」，還附上專題新聞報導的截圖，甚至提供貨到付款，便覺得應該有保障就下單了。

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

▲白癡公主媽媽原本以為貨到付款是有保障的。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

結果收到超商取貨通知後，店員一看包裹就冷冷地說「這是詐騙喔，沒有這個東西」。只不過，白癡公主的媽媽還是不死心，鬼打牆追問「不是啊，我收到簡訊來領，不信你看」，但忙著理貨的店員僅冷回「我是建議妳不要領」。

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

▲白癡公主曝光店員和媽媽的對話。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

影片曝光後，有不少網友好奇超商店員發現是詐騙包裹的方式，留言區便釣出同樣是店員表示，「詐騙包裏金額通常都會落在899-1399之間（1099，1299最常見）還有跨境的包裹也是詐騙居多」，白癡公主看到後也贊同了這則留言。

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

▲白癡公主贊同一樣是店員的網友留言。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

白癡公主解釋，媽媽當初就是誤信一頁式購物網站，「幸好店員即時擋下來」，否則回家開箱就會發現包裹裡面真的沒有紅棗核桃。

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

▲白癡公主特地拍片謝謝店員阻擋媽媽付款。（圖／翻攝自Instagram／87acup）

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