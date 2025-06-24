柯震東父子都被告！東區豪宅砸千萬裝潢「害鄰漏水6年」法院判賠了

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裝修惹鄰怨／獨家！燒千萬整修豪宅鬧水患　柯震東老爸吃官司

▲柯震東曾開箱自家台北東區豪宅，裝潢就花費上千萬元。

圖文／鏡週刊

柯震東曾在自己的YouTube頻道開箱位於台北市東區的自家豪宅，還創下130萬觀看次數；日前卻傳出樓下鄰居深受漏水困擾多年，告上法院後，經台北市建築師公會鑑定，確認是因為柯家將浴廁移位並墊高地板導致內部管線漏水，最後判決得賠償鄰居238,155元。

裝修惹鄰怨／獨家！燒千萬整修豪宅鬧水患　柯震東老爸吃官司

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▲柯震東（右）去年和好友陳柏霖（左）一同參加坎城影展，還一起開設餐酒館。中為張艾嘉。（翻攝自柯震東Threads）

柯震東從小在台北東區長大，過去老爸柯耀宗的餐廳「Whiple House」和住處更是相鄰不遠，他也經常被媒體拍到在東區閒晃。柯震東曾透露，因為太多粉絲都知道他住哪，家裡裝了5道鎖，只是家中千萬元的裝潢卻替鄰居帶來麻煩。

法院判賠　破財23萬元

裝修惹鄰怨／獨家！燒千萬整修豪宅鬧水患　柯震東老爸吃官司

▲柯震東（右2）和父親柯耀宗（右1）、母親（左1）等一同住在台北東區豪宅。左2為柯家洋。（翻攝自柯耀宗IG）

柯震東和父母的住家不僅地段高檔，裝潢更是耗資千萬元，但卻疑似因為2015年重新裝修時移動管線，導致樓下鄰居從6年前陸續發生天花板漏水問題，但柯家認為漏水和裝潢時間相差數年，不認為是當年裝潢所致，雙方因此鬧上法院。

裝修惹鄰怨／獨家！燒千萬整修豪宅鬧水患　柯震東老爸吃官司

▲柯震東位於台北東區的住處，被抗議因裝潢導致鄰居家中漏水。（翻攝自路上觀察學院臉書）

官司打了一年多，據台北地方法院去年的判決指出，柯震東住處樓下鄰居從2019年開始，客廳、主臥室天花板就陸續發生漏水狀況。法院囑託台北市建築師公會鑑定後，認為是柯家浴廁樓地板墊高內部排水管線漏水所致，判決柯家應賠償鄰居，包含暗架天花板拆除原有裝修表層、暗架天花板更新、暗架天花板油漆、客廳RC樓頂板黴菌清潔、防治、其他費用、廢料清理及運費、稅捐及管理費等項目，合計為23萬8,155元。

裝修惹鄰怨／獨家！燒千萬整修豪宅鬧水患　柯震東老爸吃官司

▲柯震東住處因造成樓下鄰居漏水，遭法院判賠。點圖可放大。（翻攝自司法院判決書系統）

開箱自家　宛如博物館

4年前，鄰居深受漏水所苦之際，當時柯震東還在個人的YouTube頻道發布「柯震東東區千萬藝術宅！超美強迫症的家超像樣品屋」自家開箱影片，大方公開自己位在東區的豪宅，偌大空間又一塵不染，讓粉絲看得目不暇給。

裝修惹鄰怨／獨家！燒千萬整修豪宅鬧水患　柯震東老爸吃官司

▲剛過完34歲生日的柯震東，去年以《不夠善良的我們》拿下金鐘獎男配角獎，新作品即將跟粉絲見面。

柯震東透露自己有強迫症，起床就要把看起來亂亂的東西收好或擺整齊，所以家裡每天都長一樣。柯震東家中擺放復古鞋櫃、潮牌導演椅、超大沙發與電視螢幕，加上柯爸收藏的多幅名畫；屋內還有一間特別的密室，擺滿各式各樣擬真且與角色本尊等比例的英雄人物公仔，包括蜘蛛人、美國隊長、鋼鐵人、死侍，也有他鍾愛的小丑、絕命毒師等角色共約十尊，簡直是間漫威的小博物館。


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