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台八《好運來》被抓包抄陸劇！致敬孫儷《蠻好的人生》3橋段神同步

抄很大被抓包／獨家！3大橋段神同步　《好運來》遭疑致敬孫儷陸劇

▲近期王瞳（右）的復仇和曾子益（左）的婚外情，是民視8點檔《好運來》的劇情主軸。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

本土8點檔廝殺激烈，製作單位為搶攻收視，花招百出，不過有觀眾開始懷疑，這些「創意」是原創，還是搬運？三立台語劇《願望》甫上演江國賓扮雷神唱饒舌，畫風超現實；而民視8點檔《好運來》則被眼尖觀眾抓包，劇中至少3大橋段與孫儷主演的陸劇《蠻好的人生》雷同，疑似高調「致敬」，引發熱議。

孫儷主演的陸劇《蠻好的人生》播出以來聲勢驚人，光是網路播放量就累積突破90億次，劇中她飾演遭丈夫背叛的妻子，與小三鬥智鬥狠，橋段節奏緊湊、情感撕裂，叫好又叫座。

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擴音器嗆聲　情節雷同

抄很大被抓包／獨家！3大橋段神同步　《好運來》遭疑致敬孫儷陸劇

▲孫儷在《蠻好的人生》拿擴音器到小三居住的社區嚷嚷老公被搶走，成為名場面。（圖／翻攝自優酷YouTube）

《蠻好的人生》其中一幕，孫儷站上卡車，拿著擴音器對著小三家門大聲喊：「我不要的包妳買了！我不要的人妳收了！」甚至高調送上結婚聘金，讓小三在眾目睽睽下羞愧收取賀禮才罷休。

怎料，類似畫面竟出現在《好運來》。劇中楚宣飾演的媽媽不滿兒子拋棄舊愛，竟在登記結婚當天開卡車到對方家門外放話，手拿擴音器大罵「搶人家男人的小三」，還用黑白婚紗照當車身布景，寫著「婚姻奠堂」四字，尷尬指數破表。整場戲橋段設計幾乎與孫儷的版本如出一轍，讓人不禁質疑「這真的只是巧合？」

抄很大被抓包／獨家！3大橋段神同步　《好運來》遭疑致敬孫儷陸劇

▲孫儷在《蠻好的人生》要老公回答「落水難題」，最後自己不慎落水。（圖／翻攝自優酷YouTube）

更驚人的是，兩部劇的經典「落水選妃」情節也神同步。在《蠻好的人生》中，孫儷質問丈夫：「我和她同時掉進水裡，你會救誰？」最後自己不慎落水、丈夫遲疑不救，由警衛拉上岸後心灰意冷。現實中她更下水拍攝，導致感染角膜炎、臉部過敏。

鬥爭進豪門　激似韓片

抄很大被抓包／獨家！3大橋段神同步　《好運來》遭疑致敬孫儷陸劇

▲《好運來》演出曾子益（左起）、徐千京與何蓓蓓在池邊爭執。（圖／翻攝自何蓓蓓臉書）

而在《好運來》中，何蓓蓓飾演的苦情正宮同樣在水池邊對未婚夫拋出類似台詞：「人都是要在失去時，才知道誰最重要。」唯一差別是她有孕在身，最終男方選擇跳水救人，劇情略有改編，但核心設定驚人相似。不只如此，《蠻好的人生》中，業績墊底的員工被迫穿「墊底王」衣服向全公司道歉的羞辱橋段，也被觀眾發現在《好運來》重現，由蘇晏霈披上彩帶被嘲笑，情緒氛圍相似度極高。

抄很大被抓包／獨家！3大橋段神同步　《好運來》遭疑致敬孫儷陸劇

▲《好運來》劇中，曾子益（右）和徐千京（左）雙雙落水。（圖／民視提供）

網友也反映，近期劇中楚宣為了擠進豪門，透過製造對方過敏、偽造快篩試劑，藉此陷害看護的情節，也被網友指出與韓國電影《寄生上流》如出一轍，都為了到有錢人家工作，不惜設局陷害原職員，連手法也相當雷同。

抄很大被抓包／獨家！3大橋段神同步　《好運來》遭疑致敬孫儷陸劇

▲吳東諺之前曾在《好運來》演出男星王大陸與特斯拉司機爭吵的社會事件。（圖／翻攝自民視戲劇館YouTube）


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