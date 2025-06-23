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前Wanna One成員轉戰幕後！　賴冠霖當導演「紀錄片獲獎」近況曝

記者蔡宜芳／綜合報導

賴冠霖2017年在南韓以限定團Wanna One成員身分出道，解散後轉往大陸發展，卻爆出合約風波。他在2019年至2021年間雖以演員身分活躍，卻在去年宣布退出演藝圈，而他轉戰幕後的近況也於23日被曝光。

▲陸網爆「賴冠霖退圈」空降熱搜！。（圖／翻攝自賴冠霖微博）

▲賴冠霖在去年宣布退出幕前。（圖／翻攝自賴冠霖微博）

影視公司萬合天宜在23日宣布賴冠霖以導演身份加入，成為公司第一位2000年後出生的導演。據悉，賴冠霖近期參與了短劇《時空合夥人》的拍攝工作，並在劇組中擔任執行導演。劇組工作人員還發文大讚他很有熱情，不僅親力親為統籌臨時演員的調度，還積極參與演戲指導，對幕後工作相當投入。

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▲▼賴冠霖近照曝光。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲賴冠霖5月曾與路人合照。（圖／翻攝自小紅書、微博）

萬合天宜在公告中，也盛讚賴冠霖擁有敏銳的創作天賦與熱情，「但事不可能一蹴而就，在成為一名更優秀的導演之前，在有更多自己的作品面世之前，有機會時多去到各種劇組的相關崗位中進行體驗和學習，是我們和小賴達成的共識。」公司也懇請外界若在片場遇到賴冠霖，請不要打擾劇組，「也不要在輿論上替我們喧賓奪主，這樣會讓他覺得很愧對項目以及項目的導演。」

▲▼前Wanna One賴冠霖轉戰幕後「紀錄片獲獎」近況曝。（圖／翻攝自微博／萬合天宜）

▲萬合天宜宣布賴冠霖加入公司。（圖／翻攝自微博／萬合天宜）

對此，賴冠霖現身留言區回覆：「長路亦漫漫，慢慢中找安靜，在安靜中提升自己！謝謝公司的信任，我會用接下來的時間努力向公司的導演前輩們看齊的！」

▲▼前Wanna One賴冠霖轉戰幕後「紀錄片獲獎」近況曝。（圖／翻攝自微博／萬合天宜）

▲賴冠霖留言。（圖／翻攝自微博／萬合天宜）

此前，賴冠霖自2024年起便逐漸淡出幕前工作，專注於幕後發展。他曾坦言無法在演戲或唱跳中找到自我認同，因此選擇放下偶像光環，重新探索內心真正的熱愛。他在2025年正式以導演身分回歸，投入短劇創作，過往作品《冬天和春天打架》曾獲得義大利羅馬獨立電影獎最佳導演獎，並入圍金雞獎「新翼推優榮譽短片」。

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賴冠霖wannaone

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