尹到怡遭質疑「惡意剪輯澎湖海產店」　還原狀況強調：晚上9點半到的

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團FANATICS出身的尹到怡，日前與台灣成員李家儀一起到澎湖遊玩，沒想到卻遭知名海產店老闆以輕佻語氣抱怨，影片掀起熱烈議論，尹到怡也坦言這是「在台最不愉快的經驗」。對於有網友質疑她是否刻意減掉不利於自己的畫面，尹到怡特地在留言區澄清，並強調是在營業時間入店的。

▲尹到怡22日上傳的澎湖旅遊片引發議論。（圖／翻攝自尹到怡Instagram及YouTube）

尹到怡表示，整支影片並未做誇張或刻意的剪輯，「我只是想把我在澎湖旅行時所經歷的事情，如實地分享給大家。因為這真的是我人生中第一次遇到這樣的事情。」針對網友質疑「為何老闆收菜的畫面沒出現」，她解釋說，當下她其實已經不想繼續拍攝與老闆的對話，原打算等對方離開後再拍安靜吃飯的片段，卻沒想到相機才一開，老闆竟突然把剛放上的菜整盤收走，讓她與友人當場愣住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尹到怡透露，當時她們只是普通地說了聲「謝謝」，沒想到老闆卻說她們「感謝不夠有誠意」，場面一度尷尬。她坦言，原本對這間店充滿期待，因為不僅網路評價不錯，剛進店時，現場還有其他客人也說這裡很不錯，以為這會是一頓愉快的用餐，但整個過程卻急轉直下，她最終只能盡量微笑應對，不讓氣氛更加僵化。

▲尹到怡稱到澎湖海產名店的經驗是她來台最不愉快的一次。（圖／翻攝自YouTube／윤도이 尹到怡 DOILY LIFE）

對於有網友質疑「為什麼不一開始就離開？」尹到怡也做出說明。她坦言自己的中文還不夠流利，同行友人更是完全聽不懂台語，因此一開始沒意識到老闆語氣的不妥，「但那時候我們已經點了滿多餐點，也覺得如果完全沒吃就離開，對店家也不太禮貌，所以我們還是盡量把餐點吃完，再默默離開了。」

尹到怡也回應有人推測她可能超過營業時間才入店，她特別澄清：「Google上顯示的營業時間是到凌晨12點，我們是晚上9點半到的，而且點餐前我們還特地問了老闆說現在還能吃嗎。」

尹到怡表示，這次事件讓她更加反省自己的語言能力不足，並承諾會更努力學習中文，以便在異地生活能更順利、不再因語言產生誤解，「未來我會更努力進步，讓自己在異地生活得更好。」

▲▼尹到怡回應網友質疑。（圖／翻攝自YouTube／윤도이 尹到怡 DOILY LIFE）