賀瓏回應解約「昨天被告知」　證實天殘「是前女友」公開她生前文字

記者蔡宜芳／綜合報導

薩泰爾娛樂於23日閃電宣布與喜劇演員賀瓏因理念不合，即日起終止合約。而賀瓏稍早也在社群發文，表示：「薩泰爾娛樂和我的合作關係正式結束了，謝謝薩泰爾多年來對我的栽培，真心感謝。」

▲賀瓏。（圖／薩泰爾娛樂提供）

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賀瓏坦言，這兩個月來發生了很多事情，但有些事在過去並不適合由自己單方面說明，「在昨天被告知解約後，我認為這是我唯一能做的回應。」

與此同時，賀瓏也承認曾和已故同行天殘有過一段情，並公開了天殘生前留下的最後社群文字，「這是我第一次也希望是最後一次，回應有關前女友的事。如果可以，我不想再增加愛她的親友更多的傷痛，謝謝大家的關心。」

▲天殘在4月生日時離世。（圖／翻攝自Facebook／講脫口秀的天殘）

▲▼天殘遺書。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung）

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【賀瓏全文】

我是賀瓏，薩泰爾娛樂和我的合作關係正式結束了，謝謝薩泰爾多年來對我的栽培，真心感謝。

這兩個月發生了很多事，有些事實，過去不適合單方面從我口中說明，在昨天被告知解約後，我認為這是我唯一能做的回應。

關於必須公開這則私人貼文我非常抱歉，也希望相關人士可以諒解。

後面兩張截圖，是我的前女友天殘，在她離世前留下的最後一段文字。

這是我第一次也希望是最後一次，回應有關前女友的事。如果可以，我不想再增加愛她的親友更多的傷痛，謝謝大家的關心。